-KILIÇDAROĞLU: ''LİSTEDE BÜTÜN DENGELER VAR'' ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'na sunulacak Parti Meclisi listesi için ''Çok güzel bir liste. Bütün dengeler var'' dedi. Kılıçdaroğlu, kurultayın gerçekleştirileceği Ankara Arena Spor Salonu'na gitmek üzere evinden eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ayrıldı. CHP lideri, kendisini bekleyen gazetecilerin son bir değerlendirme yapmasını istemeleri üzerine ''Hava bugün çok güzel. Göreceksiniz kurultay da çok güzel geçecek'' dedi. Bir gazetecinin ''Heyecanlı mısınız? Nasıl hissediyorsunuz, dün de çok yoğundunuz?'' şeklindeki sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu ''Bu kadar güzel bir günde heyecanlı olmamak mümkün değil. Konya'dan gece oldukça geç saatte döndük. Dinlendim, iyiyim, mutluyum. Kongre de güzel geçerse çok mutlu olacağım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Umuyorum kongrenin sevinci ve heyecanı benim bütün yorgunluğumu alır '' ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kurultay için nasıl bir liste hasırlandığının'' sorulması üzerine de ''Çok güzel bir liste'' dedi. Kılıçdaroğlu başka bir gazetecinin ''liste hazırlanırken dengelerin gözetilip gözetilmediğini'' sorusunu, ''Bütün dengeler var'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin ''Kurultayın gerçekleştirileceği Ankara Arena Spor Salonu'nu görüp görmediği ve nasıl bulduğunu'' sorması üzerine ''Çok güzel, gelin evi gibi'' diyen Kılıçdaroğlu, delegelelere yönelik mesajının sorulması üzerine de ''Onları seviyorum '' karşılığını verdi. Selvi Kılıçdaroğlu da kurultaya ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine ''Kurultayın hayırlı olması'' temennisinde bulunarak, ''Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum '' dedi. Kurultay'ın yapılacağı salona girerken de Kılıçdaroğlu, ''Listeler tamamlandı mı?'' sorusuna ''Tabii. Her şey zamanında olacak'' yanıtını verdi. ''Çarşaf liste-blok liste'' tartışmalarının anımsatılması üzerine, bu tartışmaların doğal olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''kurultaydan sonra ne tür değişiklikler olacağı'' yünündeki bir soru üzerine ''Türkiye'yi değiştireceğiz. Çağdaş, özgür bir Türkiye olacak'' dedi.