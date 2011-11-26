Kılıçdaroğlu: Liderlerimiz Araplara özeniyor



T24 - Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) kongresi için Brüksel'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle ile görüştü.







Brüksel'de düzenlenen Avrupa Sosyalist Partiler Kongresi'nin panelinde konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Arap Baharı ülkeleri için rol modeli midir?" sorusuna verdiği cevapta, Arap Baharı'nın çok da istenen, beklenen sağlıklı sonuçları getirmediğini ifade ederek Türkiye'nin de rol modeli olmaktan çok uzakta olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Arap baharı denen şeyde demokrasi ve özgürlükler adına adımlar atıldı mı? Kadın-erkek eşitliği sağlandı mı? Sağlıklı bir siyasal yapılaşma oldu mu? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu konuda sağlılı bir gelişmenin olduğunu tahmin etmiyorum" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler oldu, Libya'da da oldu. Konuşmacılardan biri az önce Libya'da AB'nin önemli bir liderlik üstlendiğini ifade etti. Ancak hiçbir liderlik bir başka liderin linç edilme eylemine destek vermedi. İkisi birbirinden farklı. Yargılayabilirsiniz ama bir lideri linç eden ve bunu alkışlarsanız bunun liderlikle bir bağlantısı yoktur" ifadelerini kullandı.







"Hapisteki gazeteci sayımız Çin'den fazla"



Türkiye'nin son dönemde önemli ilerlemeler sağladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "O gelişmelerin hangi bedellerle sağlandığını tahlil ettik mi? Dünyada cari açıkta bir numarayız. Hapisteki gazeteci sayımız Çin'den fazla, medya özgürlüğü yok. Bunlar hiç sorgulanmıyor. Efendim 'Türkiye acaba Arap baharı ülkelerine rol modeli olabilir mi?' Türkiye'de bana bu soru sorulduğunda verdiğim yanıt şu: Arap halkları Türkiye'deki yurttaşların yaşadığı gibi demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak istiyor. Bizim halkımıza özeniyorlar ama bizim yöneticilerimiz Arap ve Ortadoğu yöneticilerine özeniyorlar. Daha baskıcı olalım ve özgürlükleri sınırlayalım diye. Biz rol modeli olmayı çok arzu ederiz. Ne var ki, Türkiye bugün içerisinde bulunduğu siyasi koşullar gereği rol modeli olmaktan çok uzaktadır" dedi.







"Ilımlı İslam gibi kavramları kullanmaktan kaçınmalıyız"



Moderatörün Türkiye'nin rol modelliğinden bahsederken 'ılımlı islam' terimine yer vermesini eleştiren Kılıçdaroğlu, böyle bir kavramın var olmadığını; bu tip kavramların kullanılmasından kaçınılması gerektiğini söyledi. Norveç'in Savunma Bakanı olan moderatör Espen Barth Eide benzer kavramın kendi ülkesindeki 'Hristiyan Halkın Partisi' için kullanıldığını ve Avrupa ülkelerinde de AKP benzeri ancak kendilerini Hristiyanlıkla adlandıran pek çok parti olabildiğini belirtti.





Panel sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, öncelikle temaslarına değinerek Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin kendilerine birlikte komiteler oluşturma teklifinde bulunduğunu ve CHP olarak bunu kabul ettiklerini anlattı. Önümüzdeki süreçte CHP ile AB ilişkilerinin daha fazlao lacağına değinen Kılıçdaroğlu, PES Başkanı Sergei Stanishev'nin de CHP ile birlikte ortak bir deklarasyon yayınlanmasını önerdiğini ve gelecek dönemde Türkiye'nin hem AB üyeliğine destek hem de Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük taleplerini ifade etmek üzere ortak bir deklarasyon yayınlanmasına karar verdiklerini açıkladı.



Türkiye'de demokrasiden geri dönüşler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidara karşı olanların tamamının toplandığı yere artık 'Silivri toplama kampı' dendiğini belirtti.



Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli İl başkanının açıklamadan daha önce görevden alındığını, CHP'nin bir örgüt olarak iç disipline sahip olduğunu söyleyerek, "Milletvekillerine belli konularda açıklama yapıp yapmamaları konusunda bazen çağrılar yapıyoruz. Bu parti disiplinini gerektiriyor. Disiplin bir örgütte olur biz de bir örgütüz" diye konuştu.



Son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AB'yi "Sefil" bir topluluk ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de "Yarım bir devlet" olarak tanımlaması hakkındaki düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Bir Cumhurbaşkanı'nın bir ülkeden veya bir ülkeler topluluğundan bahsederken daha dikkatli bir üslup kullanması lazım" dedi.









