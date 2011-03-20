-KILIÇDAROĞLU LİBYA'YA OPERASYONU DEĞERLENDİRDİ EREĞLİ (A.A) - 20.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya yönelik operasyonla ilgili olarak, ''Bizim arzumuz kan dökülmeden Libya'ya demokrasi ve özgürlüğün gelmesi'' dedi. Kaddafi'ye çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tavrının da yanlış olmadığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, Ereğli'deki temasları kapsamında Damla Düğün Salonu'nda sendikalar, vakıflar, odalar, derneklerin temsilcileri ve muhtarlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Salondan ayrılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Libya'ya müdahaleye ilişkin soruya şu yanıtı verdi: ''Öteden beri demokrasi ve özgürlüğün bütün uluslar için kaçınılmaz olduğunu savunan bir parti olduğumuzu ifade ettim. Hiçbir yönetim, kendi halkına baskı kurmamalı, kendi halkını kurşunlamamalı. Eğer Birleşmiş Milletler böyle bir karar almışsa 'bu olay uluslararası meşruiyet kazanmış' demektir. Biz, yapılan operasyonunun, kan dökülmeden gerçekleştirilmesini istiyoruz. Özellikle Kaddafi'ye çağrımız var; Libya süratle demokrasiye geçmeli, bu konuda açıklamalar yapılmalı. Bu konuda Türkiye'nin tavrı da yanlış değil. Uluslararası meşruiyet kazandığına göre yapılan çağrıları da olumlu buluyorum. Bu tür bir operasyonun daha farklı yapılmasını arzu ederdik, kan dökülmemesi için ama koşulların uygun olmadığı yönünde bazı bilgiler geliyor, Kaddafi'nin direndiği yönünde bazı bilgiler geliyor. Bizim arzumuz, kan dökülmeden Libya'ya demokrasi ve özgürlüğün gelmesi.'' Kılıçdaroğlu yarının Nevruz Bayramı olduğunun hatırlatılması üzerine de Nevruz'un, baharın müjdecisi olduğunu belirterek, herkesin Nevruz'unu kutladı. Nükleer santrallarla ilgili hükümetin tutumunun da sorulduğu Kılıçdaroğlu, ''Nükleer santral konusunda ihale yapılmaması, bizim önümüzdeki en ciddi sorun olarak duruyor. Niçin 20 milyar dolar? Çin, Almanya gibi pek çok ülke yeniden düşünüyor. Nükleer santrallar konusunda kamuoyundan gelen tepkileri dikkate alıyorlar. Türkiye'nin de daha nükleer santral yapılmadan şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım'' diye konuştu. ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın, CHP'den milletvekili adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, adaylık sürecinin başlamadığını söyledi. -''OĞLUNU 21 GÜN ASKERE GÖNDERİRKEN...''- Kılıçdaroğlu, daha sonra Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Halk Evi Kompleksi'nin açılışın yaptı. Tesisleri inceledikten sonra parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, konuşmasına ''Size sözümüz var; bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız, temiz siyaseti egemen kılacağız'' diye başladı. Projelerinden bahseden Kılıçdaroğlu, ''Askerlikle ilgili projemizi anlatıyoruz, 'memleketi kim savunacak?' diyorlar. Orduyu lağv etmiyoruz, kapatmıyoruz. Sen oğlunu 21 gün askere gönderirken, memleketi kimin savunacağı aklına gelmiyor da vatandaşın çocuğu giderken mi geliyor? Bu kardeşiniz ne söylüyorsa hesabını, kitabını yaparak söylüyor. Benim söylediklerimi en az 30, 40, 50 akademisyene test ettiriyoruz, öyle açıklıyoruz'' diye konuştu.