Kılıçdaroğlu: Kurultayda demokratik bir yarış yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, 36. olağan kurultayın demokrasi şenliği havasında geçmesini istedi. Kılıçdaroğlu, “Sağduyulu, Türkiye’ye örnek olacak, kavgasız, gürültüsüz, demokratik yarışın öne çıktığı, şenlik havasında bir kurultay yapacağız” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesinde il başkanlarını Genel Merkez’de topladı. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun 52 kişilik anahtar listeyle çarşaf liste olacağı işaretini verdiği ancak son kararı delegenin vereceğini söylediği öğrenildi. İl başkanları ise rekor PM başvurusu için imza kriteri getirilmesi önerisinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesinde il başkanlarını Genel Merkez’de topladı. Basına kapalı olarak yaklaşık 3 saat süren toplantıda kurultay ve 2019 süreci konuşuldu. Edinilen bilgiyle 77 il başkanının katıldığı toplantıda, Kılıçdraoğlu’nun il başkanlarının etki altında kalmaması için hiçbir MYK üyesini toplantıya almadığı öğrenildi. İl başkanlarından sıralarına koyulan zarflara PM için düşündükleri beş ismi yazmaları istendi. PM’de yer almasını istedikleri 5 ismi yazan başkanlar zarfları salona konulan sandığa attı. Kılıçdaroğlu yapacağı listede il başkanlarının yazdığı isimleri de değerlendireceğini belirtti. Yaklaşık 20 il başkanının söz aldığı toplantıda il başkanları, en az 600 ile rekor PM adaylığını gündeme getirdi. İl başkanları, kurultaydan kısa süre sonra tüzük kurultayının toplanması ve PM adaylığı için de il ve genel başkanlık gibi imza kriteri getirilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

3 başkan blok istedi

Toplantıda 3 il başkanının blok liste önerdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu ise tüzüğün çarşaf listeyi öngördüğünü, eğilimin de bu yönde olduğunu belirtti. TKılıçdaroğlu, PM için 52, Bilim Yönetim Kültür Platformu için de 12 kişilik bir liste hazırlayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu il başkanlarını, “Milletvekili, belediye başkanı olmak için hiç kimse PM’ye girmeye kalkmasın” diye uyardı. Kılıçdaroğlu, özellikle de CHP’nin milletvekili çıkaramadığı illerin yer alacağı bir anahtar liste yapacağını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Bölgesel dengeler derken, büyükşehirlerde oturanları yazmayacağız. O bölgede yaşayan isimlere ağırlık vereceğiz. Bunu yaparken yönetime girecek arkadaşlarımızın örgütten gelmesine öncelik vereceğiz. Ancak, kendi alanında uzman, liyakatlı parti dışından da isimler listeye girebilir” dedi.

Heykeltıraş 'yakma' eylemi

CHP Genel Merkezi’nde, 36. Olağan Kurultay ile ilgili toplantılar sürerken, heykeltıraş olduğunu söyleyen Ragıp Çiçen isimli vatandaş İzmir Karabağlar Belediyesiden parasını alamadığı gerekçesiyle, içinde lpg tüpleri bulunan arabasıyla otoparka dalmak istedi. Otoparka giremeyen Çiçen, burada kendisini yakmaya kalktı. Çiçen, üzerine benzin dökülmüş bir çaputu yakarak yere atarken, aynı anda üzerine de yanıcı bir sıvı dökmeye başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri yangın söndürücü ile müdahalede bulundu. Yeniden üzerine yanıcı madde dökülmüş bir atkıyı boynuna dolayan Çiçen, Kılıçdaroğlu gelmediği takdirde kendisini yakacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun yakın koruma ekibinin müdahalesiyle Çiçen ambulansa alınarak sağlık kontrolü için götürüldü.