Kılıçdaroğlu 'Kurultay’a gerek yok” dedi

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’ye gönderdiği uyarı yazısı bundan sonra atılacak hukuki adımlara ilişkin iki farklı görüşü beraberinde getirdi. Alınan biligilere göre Kılıçdaroğlu tartışmaya son noktayı kurltaya gerek olmadığını belirterek koydu.



CHP’lilerin bazıları ‘Parti Meclisi toplanır ve tüzük değişikliği uygulanır’ bir kısmı ise ‘PM’nin hukuki geçerliliği yoktur’ diyor. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı önceki gün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Genel Sekreter Önder Sav, yazının ulaşmasının ardından genel başkan yardımcıları ile bir araya gelerek yazının içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yargıtay’dan gelen yazıda yer alan “yapılan bu tüzük değişikliklerine ilişkin hükümlerin Kurultay’da seçilecek organların seçimine doğrudan bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadesine dayanılarak “tüzük kurultayının” toplanmasına gerek olmadığı görüşünde birleşildi.





2008 Kasım’da yapıldı



CHP’de tartışmaların odağı olan kurultay 2008 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmişti. CHP’nin 14. Olağanüstü Kurultayı’nda kabul edilen tüzük Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yapısı ile Genel Sekreterin görev ve yetkilerini yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Yeni tüzüğe göre, MYK’da Genel Başkan ve Genel Sekreterin yanı sıra görev alanları belirlenen 13 Genel Başkan Yardımcısı görev yapacak. Tüzüğe göre, Genel Sekreterin görevleri de yeniden düzenlenecek. Buna göre şu anda Önder Sav’da toplanan yetkilerin büyük bölümü sınırlanıyor.





Mayıs 2010’da ertelendi



Tüzük değişikliği olağanüstü kurultayda kabul edilirken, yürürlük tarihi Parti Meclisi kararına bırakılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçildiği 22-23 Mayıs 2010 tarihindeki 33. Olağan Kurultay’da ise tüzük değişikliğinin yürürlüğü ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’ye yazı göndererek, 33. Olağan Kurultay’ın gündeminde tüzük değişikliğinin yürürlük tarihinin ertelenmesine ilişkin madde olmadığından tüzüğün uygulanması gerektiği uyarısında bulunmuştu.





‘Kurultaya gerek yok’



CHP Sözcüsü Hakkı Süha Okay, VATAN’a başsavcılığın talebinin yerine getirilmesi halinde kurultaya gerek kalmayacağını söyledi. Yargıtay’dan gönderilen yazıda “Tüzüğü uygulayın” dendiğini belirten Okay, “15 gün içinde uygulama yapılırsa Yargıtay’ın talebi yerine getirilmiş olur” dedi.





CHP MYK üyesi Şahin Mengü de VATAN’a, Yargıtay’ın yazısının kurultay gerektirmediğini ifade etti. Yargıtay’dan gelen yazının içeriği doğrultusunda Parti Meclisi’nin “yok hükmünde” olduğu iddialarının ortadan kalktığını ifade eden Mengü, “Mevcut Parti Meclisi toplanır ve tüzük değişikliği uygulanır. Parti Meclisi yeni MYK’yı seçer. PM’den yeni tüzük gereği 13 genel başkan yardımcısı ve 1 de genel sekreter seçer. Daha önce 20 üyeli olan MYK da böylelikle 14 kişiden oluşur” diye konuştu. Hukuki olarak “kurultay” gerekmediğinin altını çizen Mengü, son kararı Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun vereceğini, isterse Genel Başkan’ın kurultay toplayabileceğini de ifade etti.





‘Usulsüz önerge’



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen yazı sonrası atılacak adımlara ilişkin farklı bir hukuki görüş ortaya koydu. Kart, tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için genel kurul gündeminde “tüzük değişikliği” maddesinin konulması ve bunun ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Mayıs 2010 kurultayında bu uygulamanın yapılmadığını ifade eden Kart, “Bir oldu bitti ile bir önerge ile tüzük değişikliği ertelendi” dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısının dikkatle okunması gerektiğini söyleyen Kart bu yazıya göre “Üsülsuz önergeden dolayı genel başkan dışında yapılan seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Yani şu anki PM ve MYK yok hükmündedir” dedi. Kart Yargıtay’ın kaygılarının ortadan kalkması için olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini de söyledi.





‘Seçime giremeyebiliriz’



Tüzük uyarısı nedeniyle en sert tepki ise partinin Baykal’a yakın isimlerinden Yılmaz Ateş’ten geldi. Yargtay’ın yazısıyla aylardır yaptıkları uyarının doğruluğunun ortaya çıktığını ileri sürdü. CHP’nin sonu belli olmayan bir maceraya sürüklendiğini iddia eden Ateş, “Bu yanlışlıklar ortadayken eğer o yanlış ortadan kaldırılmazsa AYM’nin ne karar vereceği bilinmez. Seçime bile giremeyebiliriz” dedi.





