Kılıçdaroğlu: Kurultay tarihi 5-6 ay ertelenebilir

T24 -

'Kararı Parti Meclisi verir'

CHP'nin milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla Abant'ta gerçekleştirilen çalışma toplantısının ikinci günü tamamlandı.Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan ikinci gün çalışmalarında basına kapalı gerçekleştirilen oturumlarda yeni yasama yılına ilişkin CHP'nin çalışma stratejileri ele alındı. Ayrıca katılımcılar başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere çeşitli konularda görüş ve önerilerini aktardılar.Toplantının ikinci bölümüne girişi öncesinde gazetecilerle de sohbet eden Kılıçdaroğlu, yararlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve bu tür etkinlikleri sık sık tekrarlamak istediklerini söyledi. Toplantıda katılımcıların görüşlerini aktardıklarını belirten Kılıçdaroğlu, daha iyiyi hedefleyen eleştirilerin de yapıldığını, eleştirilerin olmaması halinde zaten toplantının amacına ulaşmayacağını söyledi.Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında, ''köstebek'' iddialarını hatırlatarak, buna ilişkin salı günü açıklamada bulunacağını da söyledi.Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareketi öncesinde gazetecilerin soruları üzerine, toplantıda yaklaşık 40 milletvekilinin söz alarak düşüncelerini açıkladığını, öneriler getirerek, eleştirilerde bulunduklarını söyledi.''Son derece güzel bir toplantı, düzeyli bir toplantı oldu'' diyen Kılıçdaroğlu, en büyük talebin bu toplantıların sürdürülmesi olduğunu, 2 ayda bir tekrarlanılması önerilerinin geldiğini belirtti. Bu toplantıların bölgesel olarak gerçekleştirilmesinin de gelen öneriler arasında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, gelecek dönemde bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.CHP'nin Meclis grubunun kapalı toplantı yapmasına ilişkin taleplerin de olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bu uygulamayı da başlatacaklarını söyledi.Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin CHP'nin mayıs ayında yapılacak olağan kurultayının ertelenmesi yönünde bir karar olup olmadığını sorması üzerine, ''Daha henüz o konuda bir karar almamız söz konusu değil. Parti Meclisi'nde bunu görüşeceğiz. Kararı, Parti Meclisi verecek, ama kurultaya 6 ay veya 5 aylık bir erteleme olabilir. Çünkü önümüzdeki seçimlere göre bir program yapmamız lazım'' yanıtını verdi.Bu arada toplantıya katılan milletvekili eşleri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Mudurnu'ya giderek, ilçeyi gezdi.Çalışma toplantısı yarın öğle saatlerinde katılımcıların otelden ayrılmasıyla sona erecek.