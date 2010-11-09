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Politika

KILIÇDAROĞLU: KURULTAY KONUSU ÇOK GÖRÜŞÜLMEDİ ANKARA (A.A)

09 Kasım 2010 22:40

-KILIÇDAROĞLU: KURULTAY KONUSU ÇOK GÖRÜŞÜLMEDİ ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanları Toplantısında kurultay konusunun çok fazla görüşülmediğini, il başkanlarının doldurduğu anketin değerlendirileceğini söyledi. CHP İl Başkanları parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısının ardından Bilkent Otel'de düzenlenen yemeğe katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yemeğe gelişinde gazetecilerin İl Başkanları Toplantısına ilişkin sorusunu yanıtladı. Toplantıda il başkanlarına düşüncelerini aktardığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Nasıl çalışmaları gerektiğini söyledim. Onlar da kendi düşüncelerini aktardı. Güzel bir toplantı oldu'' dedi. Toplantıda il başkanlarının kurultay talebinde bulunup bulunmadıkları sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu, ''O konu çok fazla görüşülmedi zaten. Bir anket formumuz vardı. O formu verdik. İl başkanlarımız formlarını doldurdu. Onları yarın değerlendireceğiz'' yanıtını verdi.

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