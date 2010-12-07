-KILIÇDAROĞLU: KURULTAY BAYRAM HAVASINDA GEÇECEK TBMM (A.A) - 07.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralıkta yapılacak olağanüstü kurultayın bayram havasında geçeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerle makamında bir araya geldi. Olağanüstü kurultaya ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Olağanüstü kurultay, bayram havası içerisinde geçecek'' dedi. Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine, yarın ve ertesi gün İzmir'de olacağını belirterek, ''Cuma, Cumartesi, Pazar var. Görüşme için Baykal ve eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın da programlarının uygun olması gerekiyor'' diye konuştu. Bir başka gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ahmet Kaya için düzenlenen anma programına katılacağını söylediğini anımsatarak, kendisinin de katılıp katılmayacağını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Gülten Hanım davet etti. Ben de ona 'Takvim müsait olursa niye gelmeyeyim' dedim. Daha takvime bakamadım. Bilmiyorum ne var'' diye konuştu.