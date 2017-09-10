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Politika

Kılıçdaroğlu : Kurtuluş Savaşı'nı verenler bize güzel bir Türkiye bıraktı, biz de çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Kuruluşunun 94

10 Eylül 2017 12:07

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Kuruluşunun 94. Yılı Resepsiyonu\'nda konuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Ulusal Kurtuluş Savaşını verenler bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Biz de çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Hep birlikte bütün engelleri aşacağız, çağdaş uygarlığı yeniden yakalayacağız. Huzur içinde bir ülkede yaşayacağız\" dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP’nin kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi: Efendim sanatçılara yürekten teşekkür ediyoruz. Bir ömrü, bir dönemi izledik acılarıyla, tatlılarıyla. Hepimize düşen bir görev var, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Hepimize düşen bir görev var huzur içinde, barış içinde bu güzel ülkede yaşamak. Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi. Yürümek de bunun üzerine, düşünmek de bunun üzerine, şarkımız ve türkümüz de bunun üzerine olmalı. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşını verenler bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Bize düşen görev, biz de çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız.  Önümüzde engeller var biliyorum, büyük engeller var biliyorum. Ama bu ülkeyi kuranlar bütün engelleri aştılar. Size söz veriyorum hep birlikte bütün engelleri aşacağız, çağdaş uygarlığı yeniden yakalayacağız. Huzur içinde bir ülkede yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum size. Bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi yapacağız. Mademki Gazi Mustafa Kemal’in yolundan yürüyoruz, mademki azimliyiz, mademki kararlıyız aynı kararlılığı göstereceğiz, göstereceğiz, göstereceğiz! \" 

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