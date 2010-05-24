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Politika

'Kılıçdaroğlu Kürtlere hakaret etti'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunuyla ilgili sorulara “Güneydoğu'da yoksulluk sorunu vardır” diye yanıt vermesine BDP'den tepki geldi.

24 Mayıs 2010 03:00

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunuyla ilgili sorulara “Güneydoğu'da yoksulluk sorunu vardır” diye yanıt vermesine BDP'den tepki geldi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Bursa örgütü tarafından düzenleneni şölende şöyle konuştu:

“Ali’nin, Veli’nin değişmesiyle CHP değişmez. Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamayla bunun sinyalini veriyor. ‘Kürtlere iş, para verirsek onlar dillerinden, kimliklerinden vazgeçer’ demeye getiriyor. Bu klasik bir CHP zihniyetidir. İflas etmiş, imha ve asimilasyon politikalarıdır. Kürt sorunu vardır. Siyasal, sosyal bir Kürt sorunu vardır. Kürtlerin para karşılığında dillerinden, kimliklerinden vazgeçeceğini kastetmek, facia ve hakarettir.”

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