T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu kurbanını Erciş'de kestirdi VAN (A.A)

06 Kasım 2011 18:33

-Kılıçdaroğlu kurbanını Erciş'de kestirdi VAN (A.A) - 06.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erciş'in il olması talebiyle ilgili, ''Önümüzdeki hafta içinde meclis açılır açılmaz kanun teklifini vereceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kızılayın Yenişehir Çadırkenti'ni ziyaretinin ardından beraberindekilerle kurbanını kestirmek üzere Erciş Belediye Mezbahanesine gitti. Dua okunmasının ardından kasaplara vekalet vererek depremzedelere dağıtılmak üzere bir dana kestiren Kılıçdaroğlu, burada Ercişli esnaf ve iş adamlarıyla bir süre görüştü. Felaketin toparlanması açısından Erciş'in il olmasının önemli olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Biz üstümüze düşeni yaparız, takipçisi de oluruz. Pek çok sorun var, acılarınız fazla, burada acıyı siz yaşıyorsunuz. Buraya geliyoruz, konuşuyoruz, derdinizi dinliyoruz, Ankara'ya gideceğiz. Görevimiz, hükümeti bu konuda zorlamaktır. İsteriz, takipçisi oluruz, yapmadığı zaman eleştiririz, bu da bizim görevimizdir. Bu görevi yapacağız, bunun sözünü veriyorum. Önümüzdeki hafta içinde meclis açılır açılmaz kanun teklifini vereceğiz.'' ''İnsanlar üzülmesin diye bir şeyler söylemiyoruz'' diyen Kılıçdaroğlu, bölgede kar yağışı başlamasıyla bez çadırların yetersiz olacağını ifade etti. -Cumhurbaşkanı Gül ile karşılaşması- Çadırkentlere yerleşenlerin memnuniyetlerini belirttiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, çadırkentte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile karşılaşmasıyla ilgili şunları söyledi: ''Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüm, sabah geldiğini söyledi. Benim de sabah geldiğimi öğrendiğini ifade etti. Bayramlaştık, buraya gelirken karşılaştığım sorunlarla ilgili düşüncelerim vardı, onları kısaca aktardım kendisine.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24