-Kılıçdaroğlu kurbanını Erciş'de kestirdi VAN (A.A) - 06.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erciş'in il olması talebiyle ilgili, ''Önümüzdeki hafta içinde meclis açılır açılmaz kanun teklifini vereceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kızılayın Yenişehir Çadırkenti'ni ziyaretinin ardından beraberindekilerle kurbanını kestirmek üzere Erciş Belediye Mezbahanesine gitti. Dua okunmasının ardından kasaplara vekalet vererek depremzedelere dağıtılmak üzere bir dana kestiren Kılıçdaroğlu, burada Ercişli esnaf ve iş adamlarıyla bir süre görüştü. Felaketin toparlanması açısından Erciş'in il olmasının önemli olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Biz üstümüze düşeni yaparız, takipçisi de oluruz. Pek çok sorun var, acılarınız fazla, burada acıyı siz yaşıyorsunuz. Buraya geliyoruz, konuşuyoruz, derdinizi dinliyoruz, Ankara'ya gideceğiz. Görevimiz, hükümeti bu konuda zorlamaktır. İsteriz, takipçisi oluruz, yapmadığı zaman eleştiririz, bu da bizim görevimizdir. Bu görevi yapacağız, bunun sözünü veriyorum. Önümüzdeki hafta içinde meclis açılır açılmaz kanun teklifini vereceğiz.'' ''İnsanlar üzülmesin diye bir şeyler söylemiyoruz'' diyen Kılıçdaroğlu, bölgede kar yağışı başlamasıyla bez çadırların yetersiz olacağını ifade etti. -Cumhurbaşkanı Gül ile karşılaşması- Çadırkentlere yerleşenlerin memnuniyetlerini belirttiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, çadırkentte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile karşılaşmasıyla ilgili şunları söyledi: ''Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüm, sabah geldiğini söyledi. Benim de sabah geldiğimi öğrendiğini ifade etti. Bayramlaştık, buraya gelirken karşılaştığım sorunlarla ilgili düşüncelerim vardı, onları kısaca aktardım kendisine.''