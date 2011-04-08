-KILIÇDAROĞLU KURADAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasında dördüncü sırada yer almasını ''Güzel bir kura çekmişiz. Halkımız dört dörtlük partiye birincilik verecek'' şeklinde yorumladı. CHP Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, partisinin birleşik oy pusulasında kura çekimi ile belirlenen yerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin dört dörtlük bir parti olduğunu belirterek, ''Projelerimizle, önerilerimizle, çözümlerimizle, dürüstlüğümüzle, çalışkanlığımızla gerçekten dört dörtlüğüz. Bu özelliklerimizle sandıktan birinci çıkan parti biz olacağız. Dört dörtlük partiye birincilik yakışır. Güzel bir kura çekmişiz. Halkımız dört dörtlük partiye birincilik verecek'' ifadesini kullandı.