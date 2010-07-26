-KILIÇDAROĞLU: KUL HAKKI YİYENDEN HESAP SORACAĞIZ GİRESUN (A.A) - 25.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kul hakkı yiyenden hesap sorana kadar yolumuza devam edeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''6. Tirebolu Yaz Etkinlikleri ve Plaj Festivali''ne katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, halka hizmet için, halkın çıkarlarını savunmak için yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Kul hakkı yiyenden hesap sorana kadar yolumuza devam edeceğiz. Tirebolular, aydın insanlardır. Aynı zamanda da özgür insanlardır. 12 Eylülde mutlaka gerekeni yapacaktır. Halkın cebine el uzatıp, havuzlu villalarda oturanlardan hesap soracaktır. Bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Yola çıkışımızın tek gerekçesi budur. Temiz siyaset, düzgün siyaset için yola çıktık. Halkına hesap veren bir siyaset istiyoruz. Aydınlık Türkiye'yi kuralım diye yola çıktık. Halkı soymak için, cebimizi doldurmak için değil. Yola çıktık ve 'önce halk zenginleşecek, bunun için mücadele edeceğiz' dedik.'' Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, Kılıçdaroğlu'na çiçek ve Tirebolu çayı verdi. Kılıçdaroglu, daha sonra kendisine çok benzeyen Mustafa Aytemiz ile halkı selamladı.