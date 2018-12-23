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Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı alçakça katleden karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 88

23 Aralık 2018 17:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Kubilay\'ın şehit edilişinin 88. yıldönümü\'ne ilişkin paylaştığı mesajda, \"Kubilay\'ı alçakça katleden, karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz\" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Menemen\'de 88 yıl önce bugün Cumhuriyet devrimcisi Kubilay’ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatmak, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur\" dedi. 

ANKARA (DHA) 

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