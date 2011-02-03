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Politika

KILIÇDAROĞLU, KÖYLÜLERE TWITTER'DAN SESLENDİ  ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 00:36

-KILIÇDAROĞLU, KÖYLÜLERE TWITTER'DAN SESLENDİ  ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla evi yanan yaşlı bir kadına geçmiş olsun dileğinde bulundu, yangına el birliği ile müdahale eden köylülere ise saygılarını iletti.  Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabında, ''Bugün Domaniç'te bir ninemizin evinde yangın çıkınca bütün köylüler bir araya gelip, yan yana dizilip kovalarla yangına müdahale ettiler. Evine ateş düşen Kadime anaya geçmiş olsun diyor, müdahalede omuz omuza duran bütün kardeşlerime saygılarımı gönderiyorum'' ifadesini kullandı.

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