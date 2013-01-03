Kılıçdaroğlu: Koşulsuz silah bırakma sağlanacaksa görüşmelere itirazımız yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koşulsuz silah bıraktırma ile sonuçlanacaksa ve halk doğru bilgilendirilecekse görüşmeye itirazımız yok" diye konuştu.

CHP lideri, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Abdullah Öcalan'la görüşülmesine önyargılı olmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Önyargılı değiliz. Kaygılarımız var. Kaygılarımızın temeli de hükümetin bu konuda tutarlı bir politikası olmaması. Örneğin, ‘biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyor’ diyorlar. Bu hem doğru değil hem ahlaki değil. O zaman, yolları devlet yapıyor ama ‘biz yapıyoruz’ diyorsunuz. Duble yolları da devlet yapıyor ama siz çıkıp ‘biz yapıyoruz’ diye övünüyorsunuz, madem öyle onu da devlet yapıyor deyin. ‘Mücadele ediyoruz, müzakere değil’ diyordunuz, müzakere ettiğiniz ortaya çıktı. Pekala müzakere ediyorsunuz. Halka doğruları söylemeyenin terörle mücadele veya müzakere konusunda güçlü bir inisiyatifi olmadığını kabul etmemiz gerekiyor."



'Seçim kaygısıyla yapılmamalı'



CHP lideri, sürecin koşulsuz silah bırakma ile sonuçlanması ve halkın doğru bilgilendirilmesi halinde görüşme yöntemine itirazlarının olmayacağını söyledi

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Biz de terör örgütü silah bıraksın, analar ağlamasın istiyoruz. Ancak olgulardan yola çıktığımızda hükümetin sonuç elde etmek için değil, ‘acaba siyasette nasıl avantaj elde edebilirim’ diye hareket ettiği görülüyor. Bu çalışmalar, seçim kaygısıyla yapılmamalı. Seçime giderken eylemsiz bir ortam olsun düşüncesiyle yapılmamalı, sorunu gerçekten çözmek, terör örgütüne silah bıraktırmak amacıyla yapılmalı."



'Halk doğru bilgilendirilmeli'



Kılıçdaroğlu, İmralı ile yapılan görüşmelerde halkın bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz, orada ne konuşuluyor bilmiyoruz. Görüşmelerin içeriğini bilmiyoruz. Bu nedenle yorum yapamıyoruz. Ancak daha önce ifade ettiğim gibi bu tür ulusal nitelikli konularda bize de önceden bilgi verilse katkımız olabilirdi. Sadece bize değil, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere de bilgi verilmeli. Örneğin Meclis’te kapalı bir oturumda grubu bulunan siyasi partiler bilgilendirilmelidir" dedi.



'Anayasa sınırlı bir süreye sıkıştırılmamalı'



TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le yaptığı görüşmeye değinen Kılıçdaroğlu, "Parlamentoda yürütülen yeni anayasa çalışmalarında böyle konu, böyle bir yansıma olmadı. Biz ilkesel olarak sivil, demokratik, özgürlükçü bir yeni anayasa yapılmasından yanayız, bunun için çaba gösteriyoruz. Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek’le görüşmemizde de ifade ettiğim gibi bu çalışmalar sınırlı bir süreye sıkıştırılmamalı. Elbette makul bir süre içinde yapılmalı ama bu makul süre nedir? Bunun yanıtını ve kararını çalışmayı yürüten komisyon verir. Yoksa, ben bir süre beklerim sonra kendi anayasa önerimi dayatırım, gibi bir yaklaşımı kabul edemeyiz" diye konuştu.