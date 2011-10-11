T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu 'köstebek Bakan'ı bugün açıklıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında Deniz Feneri soruşturmasında

11 Ekim 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında Deniz Feneri soruşturmasında ortaya çıkan köstebeği açıklayacak.



CHP’nin, Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında TBMM’de yapılacak grup toplantısının ilk bölümü saat 12.00′de başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Daha sonra saat 13.30’da Grup toplantısı basın mensuplarına açık olarak devam edecek ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu bölümde haftalık sunumunu yapacak.

Kılıçdaroğlu, önceki hafta yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan’a Deniz Feneri soruşturmasında arama yapılacağını haber verenin kim olduğunu sormuş, “Senin en yakın arkadaşlarından biri mi?” demişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24