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Politika

KILIÇDAROĞLU KÖŞE YAZARLARIYLA İSTANBUL (A.A)

29 Mayıs 2011 14:36

-KILIÇDAROĞLU KÖŞE YAZARLARIYLA İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köşe yazarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Mövenpick Otel'de düzenlenen kahvaltıya, Mehmet Barlas, Fatih Altaylı, Fehmi Koru, Balçiçek İlter, Emre Kongar, Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya'nın da aralarında bulunduğu köşe yazarları katıldı. Kahvaltıdan basın mensuplarının kısa süreyle görüntü almasına izin verildi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Gazeteci arkadaşlarımıza, demokrasi raporumuzu açıkladık. Sanıyorum yarın biraz daha ayrıntılı vereceğiz. Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgürleşmesi için her şeyi konuştuk'' dedi.

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