Kılıçdaroğlu koruma istiyor!

Gökçek: Ne araştırma yaptırdım, ne para ödedim

Gökçek sıkışınca tartışmayı sabote etti

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, “Dengir Fırat’la tartışmamız seviyeliydi. Ama Gökçek’in seviyesini görünce, mutlaka başka bir takım girişimleri olacağını düşünüyorum. Bu yüzden artık koruma talep etmek gerekiyor” dedi.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam Star TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu canlı yayında yaşadığı Melih Gökçek düellosunun ardından Çankaya’da bir balıkçıda açık oturumu değerlendirdi. Lokantadaki vatandaşların ayakta alkışladığı Kılıçdaroğlu, “Bugün doğum günümü eşim ve ailemle kutlayacağıma, Gökçek’le kutladım. Umarım bu tartışma Ankara halkı için de bir doğum günü olur. Çünkü bundan sonra Ankara halkı Gökçek’ten kurtulacaktır” dedi.Daha önce Dengir Mir Mehmet Fırat’la programa çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Çok seviyeli bir tartışma olmuştu. O tartışmadan sonra benim güvenlik açısından bir kaygım olmadı. Ama Gökçek’le tartışmadan sonra böyle bir endişem var. Özellikle Gökçek’in seviyesini ve tavrını görünce, mutlaka başka girişimleri olacağını düşünüyorum. Bu yüzden artık koruma talep etmek gerekiyor” dedi.Kılıçdaroğlu tartışmayı da şöyle değerlendirdi: “Gökçek iddialarımı anlatmama fırsatı vermedi. Sürekli müdahale etti. O kadar ki Ankara başkanının bu kadar acz içinde kalacağını sanmazdım. Ben iddialarımı söylerim, Gökçek de uygar bir insan olarak yanıt verir diye bekledim. Olmadı. Düzey düşüktü.”Bu arada Gökçek’in müdahaleleri nedeniyle iddialarını TV’de gündeme getiremeyen Kılıçdaroğlu belgelerini gazetecilerle paylaştı. Meclis’teki makam odasında Ankara’daki doğalgaz sayaçlarıyla ilgili iddialarıni yineleyen Kılıçdaroğlu, “Gökçek 15 yıldır Ankaralıları soyup, soğana çevirdi” dedi. Gökçek’i istifaya davet eden Kılıçdaroğlu, “Daha ne bekliyor?” dedi ve ekledi:“Gökçek başkan olduğunda 224.5 dolara doğalgaz sayaçları aldı. Bu dünya rekorudur. Gökçek, Alfagas’dan 1994’ten 2003 Ağustos’una kadar 835 bin sayaç alarak Ankara halkına 138 milyon dolar kazık attı. Çünkü 835 bin sayac alındı. İstanbul belediyesi ise sayaçları yaklaşık 25 euro’ya almış. Ankara belediyesi de bu fiyata sayaç alsaydı 33 milyon dolar ödeyecekti. Aradaki fark tam 138 milyon dolar. Ayrıca bakım ve onarım için aynı firmaya 7 yılda 55 milyon TYL ödeme yapılmış. Yine EPDK’nın kararına göre Gökçek yönetimi 02.06.2005- 01.01.2006 arasında Ankara’daki 800 bin aboneden fazla doğalgaz ücreti almıştır. Gökçek hastaneler dahil çok sayıda kurumdan da 14 milyon YTL fazla para toplamıştır.”