Kılıçdaroğlu, Koronavirüs salgını boyunca neden Erdoğan'a yanıt vermeyeceğini anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt vermeyeceğini, çünkü Türkiye’nin salgını önlemek için elbirliğiyle çalışması gerektiğini, siyaset tartışmalarıyla kaybedecek zamanı olmadığını söyledi.

Yetkinreport.com'dan Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye bugün büyük bir travma, büyük bir salgın hastalıkla karşı karşıya. İnsanlar ölüm kalım mücadelesinde. Bu salgın hastalığı en az hasarla atlatmak için birlikte mücadele etmek varken, el birliğiyle mücadele etmek varken, merkezi yönetimle, yerel yönetimlerin, birlikte işbirliği içinde mücadele etmesi gerekirken bu tür kısır tartışmalara, çatışmalara girmeyi doğru bulmuyorum. Sıcak siyaseti bu işin öznesi yapmayı doğru bulmuyorum.Kendisine cevap vermeyeceğim. Bana istediği her şeyi söyleyebilir, cevap vermeyeceğim. Türkiye’nin bu tartışmalarla kaybedecek zaman yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Nisan akşamı Covid-19 salgınına karşı önlemleri açıklarken, Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da, görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Hâlbuki (…) mesela Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalif-i Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamış (…) bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye, giysiden yiyecek, içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. (…) Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduk olduklarını bir kez daha göstermişlerdir” sözleriyle CHP liderini hedef almıştı.