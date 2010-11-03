-KILIÇDAROĞLU: KORKU İMPARATORLUĞUNU YIKTIK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin, ''Korku imparatorluğu vardı Türkiye'de. Partideki korku imparatorluğunu yıktık, bundan sonra Türkiye'deki korku imparatorluğunu yıkacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ''Tüzüğün gereğinin yerine getirilmesi'' ne ilişkin yazısını ve bunun için 15 günlük süre tanıdığını hatırlattı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, CHP'nin öteden beri hukuka saygılı ve hukukun gereklerini yerine getiren bir parti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istediği düzenlemeleri yaptıklarını, Merkez Yönetim Kurulu'nu yine tüzük doğrultusunda belirlediklerini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na saat 16.30 itibarıyla teslim ettiklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Tüzük çok açık. Hukuka aykırılığa hepimizin karşı çıkması lazım. İnsanlarımızı seviyoruz, partililerimizi seviyoruz, toplanan arkadaşlarımızı da seviyoruz. Ama hep hukuka saygılı kalmak zorundayız. Parti içi çekişmelerden ne istiyoruz arkadaşlar? Beni buraya örgütüm getirdi, tek güvendiğim de örgütümdür. Onun vereceği her karara saygı gösteririm ben'' dedi. Kendilerine ''statükocu'' yaftasının yapıştırılmaya çalışıldığını, statükodan en çok kendisinin şikayet ettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Korku imparatorluğu vardı Türkiye'de. Partideki korku imparatorluğunu yıktık, bundan sonra Türkiye'deki korku imparatorluğunu yıkacağız. Adımız belli, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, halkın partisiyiz, birilerinin partisi değiliz. Koltuklar insanlara sürekli otursunlar diye verilmez. O koltuklar halka hizmet için verilir. Oralar ne benim babamın malıdır ne de birilerinin. Biz o koltuklara halka hizmet için oturduk ve o koltukların hakkını vereceğiz. Bana verilen bir yetki, görev var. Görevi veren kurultaydır. Bana deniyor ki, sen tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde görevini kullanacaksın, görevini yapacaksın. Tüzük meydanda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yazısı meydanda, verilen süre meydanda tespitimizi saptamalarımızı yaptık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına konuyu ilettik, olay bu kadar açık.''