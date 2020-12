Kılıçdaroğlu İzmir'de: Deprem, a partilisi b partilisi diye ayrım yapmıyor; merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim kurulmalı

Depremin vurduğu İzmir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra benzer olaylarda karşılaştığımızda daha sağlıklı daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Bürokraside karşılaşılan engeller var. Deprem, a partilisi b partilisi diye ayrım yapmıyor. Dolayısıyla merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim kurulmalı" açıklamasını yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti heyeti 6,9 büyüklüğündeki depremin etkilediği İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Tunç Soyer, kriz merkezinde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Deprem gerçeğini madem biliyoruz, karşılaşacağımızı da biliyoruz, önlemlerinin ivedilikle alınması gerekiyor. Bu önlemlerin Türkiye genelinde alınması gerekiyor” dedi.

Deprem konusunda gerek mecliste gerekse meclis dışında CHP olarak üzerlerine düşen tüm çalışmaları koşulsuz olarak yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “İzmir acı bir deprem yaşadı, hepimizin yüreği ağzına geldi. Can kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Enkaz hala tamamen kaldırılmış değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkısıyla sorun aşılmaya çalışılıyor. Enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Sadece belediye ekipleri değil, AFAD ve jandarmanın yanı sıra sahadaki tüm kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Depremden hemen sonra bütün belediye başkanlarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiğini ve her türlü yardımını kısa sürede temin edeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Çadır ihtiyaçları var. Onlar giderilecek. Yemek sürekli sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi çocuklara süt dağıtıyordu. O dağıtım da devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, şimdiye kadar yaptığı hizmetler devam edecek. Ek kapasiteye ihtiyaç var. Ek kapasiteyi de bizim diğer belediye başkanlarımız bunları sağlayacaklar. Bundan sonra yeni ihtiyaç çıkarsa, bunlar da temin edilecek.”

"Merkez ile yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağının kurulması gerekiyor"

Hala göçük altında insanların olduğunu anımsatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Alanı gezerken bir annenin ve çocuklarının kurtarıldığına sevinçle şahit oldum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bunu atlatırız. Ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Hızla kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside engeller var. Bu engellerin hızlı bir şekilde aşılmasına ihtiyaç var. İstanbul depreminin ardından biliyorsunuz, İstanbul hala ciddi bir deprem riski ile karşı karşıya. Merkezi yönetimin de bu konuda, yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırması lazım. Sürekli merkezi yönetime ‘Şunu yapın, bizim şu engelimizi kaldırın’ diyoruz. Engellerin kaldırılması lazım. Merkez ile yerel yönetimlerin el ele vermesi lazım. İnsanlarımız ile ilgili önlem alacaksak, deprem A partisi, B partisi gibi bir ayrım yapmıyor. Dolaysıyla merkez ile yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağının kurulması gerekiyor” dedi.

“Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, "Yapılacak çok şey var. Biz bir yandan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kurumsal kapasitesini kullanarak destek veriyoruz. Bir yandan da sokakta devam eden, evin dışına çıkan gündelik hayatı kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın huzur ve konforunu arttırmak için çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok güçlü bir kurumdur. Ve bunu da ilk günden itibaren gösterdi. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Her daim sonuna kadar yanlarında olacağız. Her dertlerine ortak olacağımız gibi, her dertlerinin de çözümcüsü olacağız. O nedenle bugünden sonrasında da sadece İzmir değil, diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın katkısıyla, İzmir'in huzurunu sağlayacak çalışmalara birlikte imza at acağız" dedi. Soyer, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.