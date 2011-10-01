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Politika

Kılıçdaroğlu: Konuşma hükümet programı gibiydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM Genel Kurulu'ndaki yeni yasama döneminin

01 Ekim 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM Genel Kurulu'ndaki yeni yasama döneminin açılış konuşmasını değerlendirirken "İki üç paragrafı çıkarırsak hükümet programı gibiydi. Hem Meclis Başkanı'nın parlamentoyu açışında hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında tutuklu milletvekillerine değinilmemesini de ciddi bir eksiklik olarak görüyorum" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise  konuşmaya ilişkin, 'Anayasadaki yetkisi çerçevesinde vasat bir konuşma. Bir yenilik yok'' dedi.  



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşmasının ardından gazetecilerin "Konuşmayı nasıl buldunuz?" sorusunu üzerine şöyle konuştu: 


'Hükümet programı gibiydi'

"İki üç paragrafı çıkarırsak hükümet programı gibiydi. Ben olaylara daha tepeden bakan daha soğukkanlı bir konuşma bekliyordum. Hem Meclis başkanının parlamentoyu açışında hem Cumhurbaşkanının konuşmasında tutuklu milletvekillerine değinilmemesini de ciddi bir eksiklik olarak görüyorum. Çünkü halkın iradesi ile seçilip milletvekili sıfatını kazananların yargı kararı ile hapiste tutulmaları demokrasiye vurulan darbelerden birisidir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanının buna da değinmesini bekliyordum."

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında yer alan "Yargı mercilerinin de fonksiyonlarını yerine getirirken azami özen göstermesi beklenmektir. Şahsi duygular ve tercihler, siyasi ve felsefi görüşler yargı kararlarını etkilememeli ve adaletsiz sonuçlara yol açmamalıdır" sözlerinin çok önemli bulduğunu bildirdi.


Bahçeli: Vasat bir konuşma 

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasının ardından verilen arada, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. 

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasını sorması üzerine Bahçeli, ''Anayasadaki yetkisi çerçevesinde vasat bir konuşma. Bir yenilik yok'' dedi. 

Bahçeli, bir başka soru üzerine de BDP'lilerin yemin törenini izleyeceğini söyledi. 



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