-KILIÇDAROĞLU: KOLTUKLARIMIZA SAPLANIP KALMAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni yönetiminin tek ses, tek yürek olacağını, başarısız olduklarında koltuklarına saplanıp kalmayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, halkı sevdiğini, gücünü halktan aldığını belirterek, ''Gücünü bir yerlerden alanlar bu partide artık olmak zorunda değil'' dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilen MYK üyelerinin isimlerini ve görev dağılımını okudu. Buna göre, Gürsel Tekin Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden, Hurşit Güneş İdari Mali İşlemlerden, Mesut Değer Seçim ve Hukuk İşlerinden, İsa Gök Tanıtım, Basın ve Propagandadan, Alaattin Yüksel Yerel Yönetimlerden, İzzet Çetin Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütlerinden, Oğuz Oyan Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Örgütlenmeden, Didem Engin Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından, Mehmet Zeki Gündüz Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından, Umut Oran Ekonomik ve Mali Politikalardan, Mehmet Ali Özpolat Halkla İlişkilerden, Sencer Ayata AR-GE, Bilim Yönetim Kültür Platformundan, Melda Onur Parti İçi Eğitimden sorumlu oldu. Süheyl Batum da Genel Sekreterlik ve Parti Sözcülüğüne getirildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra şöyle konuştu: ''Halkımıza şu vaatte bulunuyoruz; CHP yeni yönetimi tek ses, tek yürek olacaktır. Başarısız olduğumuz zaman hiç endişe etmesinler koltuklarımıza saplanıp kalmayacağız. Başarısız olduğumuz zaman alnımızın akıyla gideceğiz, yerine yeni arkadaşlarımızı getireceğiz, yeni arkadaşların da hizmetinde olacağız. O koltuklar bize sürekli oturalım diye verilmedi ve biz yeni yönetim olarak yeni bir anlayışla halka gideceğiz, halkımızı kucaklayacağız, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.''