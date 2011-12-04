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Politika

Kılıçdaroğlu Kocaoğlu'na ziyaret İZMİR (A.A)

04 Aralık 2011 16:09

-Kılıçdaroğlu Kocaoğlu'na ziyaret İZMİR (A.A) - 04.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, partisince Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen ''Cumhuriyet, Demokrasi ve Özgürlük'' mitingi öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ile bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, büyükşehir belediyesi önünde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve ilçe belediye başkanları karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, CHP Genel Başkan yardımcıları Gürsel Tekin, Gökhan Günaydın, Nihat Matkap, Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve İzmir milletvekilleri yer aldı.

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