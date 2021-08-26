Kılıçdaroğlu: Kış gelmeden Saray iktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temmuz ayında gelen yüzde 15 zammın ardından elektrik faturalarındaki yükselişe dikkat çekerek, "Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5'li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!" dedi.

Temmuz'da gelen yüzde 15 zamla birlikte elektrik faturaları artan tüketiciler sosyal medyada isyan etmişti. Kılıçdaroğlu, son günlerde süren itirazlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız"

"Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5'li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!" ifadesini kullandı.

Sosyal medyanın gündemi: Elektrik faturaları

2019 Ocak'tan bu yana toplamda yüzde 33 zamlanan faturalar karşısında pek çok kişi tatilde olmasına ve evde elektrik kullanmamasına rağmen neredeyse iki katına çıkan faturalardan dertli olduğunu sosyal medyada dile getirdi.

Bianet'in aktardığına göre; Konu Twitter'da en çok konuşulan gündem maddesi oldu. 'Elektrik faturaları' etiketi altında tüketiciler faturalarını paylaşarak pahalılığa dikkat çekti. Kimi vatandaşların Temmuz ve Ağustos ayı faturaları arasında 2 kata yakın fark olduğu gözlemlendi.

2016'da 94 lira, 2021'de 210 lira

Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) hesaplamasına göre ise, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar son 5 yılda 94 TL'den 210 TL'ye ulaştı. Dört kişilik bir ailenin standart ihtiyacı olan 230 kw'lık aylık elektrik tüketimi için ödediği tutar 2020 Aralık'ta 183.4 TL iken, 2021 Temmuz itibarıyla 210.5 TL'ye çıktı.

EMO'nun hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 2016'da 94.8 TL idi. Bu tutar 2017'de 94.7 TL olurken, 2018'de 137.3 TL'ye ve 2019'da ise 163.2 TL'ye ulaştı.

Enerji uzmanları da geçen yılın Temmuz ayında 57 kuruş olan birim fiyatının bu yıl 74 kuruşa çıkarıldığını ve elektrik faturalarına yapılan ödemelerin yüzde 40-45'inin devlete vergi olarak gittiğini belirtiyor.