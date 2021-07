Kılıçdaroğlu: "Her şeyin sorumlusu benim" diyorsa, devleti mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak, "Memleket yangın yeri, saraya bak; her şey güllük gülistanlık! Bütün bu rezaletler yaşanırken ağzından açıp tek laf etmiyor. Mafyadan izin alacak. Erdoğan 'her şeyin sorumlusu benim' diyorsa, Türkiye Cumhuriyeti devletini mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'in videoları üzerinden iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken, "Mafya, yeraltı örgütleri oturuyorlar çarşaf çarşaf açıklamalar yapıyorlar... Devlet saydam olmadığı için herkes dikkatle dinliyor. Bir yeraltı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa iktidarda sorun var demektir. Mafya ile siyasetçi el ele kol kola yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Bütün dünya bizimle dalga geçiyor. Bunlarda Allah korkusu da yok! Para için yapmayacakları hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan” bir siyasetçi olduğunu yönündeki açıklamasını da hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Soylu'nun "keklemişler" ifadesine atıfta bulunarak, "Araştıralım dedik. Buna da hayır dediler. Araştırmayın dediler. TBMM Başkanı'na dilekçe verdik. Meclis'te AKP ve MHP milletvekilleri reddetti. Birileri sizi de mi 'kekliyor' acaba? Meclis Başkanı'nın bu olay karşısında sessiz olma hakkı yoktur. Kim on bin dolar rüşvet alıyorsa açıklamak zorundadır onu. Çağırmak zorundadır Soylu'yu..." diye konuştu.

Erdoğan'a bir kez daha erken seçim çağrısı yapan CHP lideri, "Hadi Erdoğan, vakit tamam, seçim zamanıdır şimdi bu zaman. Allah'ını seversen seçimden kaçma. Er meydanında bekliyorum seni, zaman sandık zamanıdır, milletten korkma. Gel kardeşim, seçimi yap, sandığı koy. Devleti namusuyla birlikte aydınlığa çıkaralım, sözüm sözdür, bunu yapacağım!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir, bu bizim görevimiz"

Herkes gelişmelerden büyük kaygı duyuyor. Şu soru ciddi ciddi soruluyor artık: Ne olacak bu memleketin hali? Hiç kaygı duymayın, bu ülkede hepimiz birlikte Türkiye'yi. aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz. Demokrasi dediğimiz de budur zaten. Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir, bu bizim görevimiz.

Türkiye neden bu hale geldi 19 yılın sonunda? İnsanlar neden ayrıştırılıyor? Hangi siyasi akıl bunu yapıyor? O siyasi akla akılsızlık demek lazım aslında. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye bu kadar kirlenmemişti.

İktidara geldiklerinde yoksulluk olmayacaktı, diz boyu. Yolsuzluk olmayacaktı, artık AK Parti deyince eşittir yolsuzluk... Yasaklar olmayacaktı, Türkiye yasaklar ülkesine döndü.

"Gençler, istediğiniz özgürlüğü size vereceğim"

Gerek ben gerek milletvekili arkadaşlarım vatandaşlarla bir araya geliyoruz zaman zaman. Geçen cumartesi twitch yayınında gençlerle bir araya geldik. Onlara sözüm oldu.. Hepinizin huzurunda büyün milletvekili arkadaşlarım dinlesin diye, bazılarını tekrarlamak istiyorum:

Gençler, istediğiniz özgürlüğü size vereceğim. Öyle bir özgürlüğe kavuşacaksınız ki iktidara getirdiğiniz kişiyi gerekirse en sert şekilde eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe kapınız çalınıyorsa onun polis değil, sütçü olduğunu anlayacaksınız.

KYK'dan kredi almışlar, büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan'ın iki eli onların yakasında. İşe girmemiş, nasıl ödeyecek? Onlara CHP adına söz verdim. İktidara geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız. İş bulduktan sonra taksitlerle ödemelerine imkan sağlayacağız.

19 yılda yurt sorunun çözemedi. En geç bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde öğrenciler için yurt sorunu kalmayacak.

En geç iki yıl içinde internetsiz hiçbir hane kalmayacak. Bu rezalete de son vereceğiz.

Avrupa'nın en ağır işleyen internet sistemine en yüksek parayı ödüyoruz. Buna da son vereceğiz.

KPSS sınavında sözlüyü bitireceğiz. Kim başarılı olursa...

Tarımın olduğu yerde ziraat mühendisi göndereceğiz. Çiftçiye yardım edecek. Veteriner görevlendireceğiz. Çiftçi bekliyor...

Dijital ticaretin önündeki engelleri kaldıracağız.

Üniversiteler kendi rektörlerini kendileri seçecek, oraya siyaseti bulaştırmayacağız.

Gençlerin çevre konusundaki duyarlılığını biliyorum, ilgililer. İkizdere'de direnen kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz bu vesile ile. Gençlere söz verdim, yaşadığınız kente asla ihanet edilmeyecek. Güzel bir Türkiye'de, güzel bir ortamda yaşayacaksınız. Doğayı koruduğumuzu göreceksiniz.

CHP iktidarında hiç kimse ötekileştirilmeyecek, herkes düşüncesini ifade edecek.

"Geleceğim Rize'ye..."

Çay üretimi başladı, üreticiler şikayetçi. Ya çay kanununu neden çıkartmıyorsunuz? Rizeli kardeşim, AK Parti milletvekillerine çay kanununu sormuyor musunuz? Beceremiyorlarsa söz ben hazırlayacağım. Ama çay kanununu hazırlarken, çay üreticileri ile bir araya geleceğiz.

Kota ve kontenjanın kaldırılması lazım. Çayda taban fiyat uygulaması olması lazım. Bir rakam açıklıyorlar ama bu tavan olarak anlaşılıyor, herkes onun altında satıyor. Çay ithalatı uygulamasına da son verilmesi lazım. Çay Türkiye'de kardeşim. Geleceğim Rize'ye... Sizinle, kanaat önerlerinizle konuşacağım. Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür anlatacağım. Çay konusunda Rize önemli bir bölgedir.

"Yandaş müteahhitlere verdiği parayı hiç aksatmıyor"

Karar alma konusunda oturup düşünemiyor iktidar. Kimse bu yanlıştır diyemiyor Sayın Erdoğan'a. Çünkü fırça yiyecek... Düşüncesini açıklayana hakaret ediyor. Böyle bir devlet yönetimi olmaz.

Esnafa ödenecek para 4 buçuk milyar lira civarında toplamda. Parayı nereden karşılayacaklar? Hazine tam takır, para yok. 128 milyar dolar da gitti. Yeni bir IBAN açsalar Kılıçdaroğlu var, el avuç açtınız diyecekler. En çok tüketilen ürünlere insafsız zam yapalım dediler ve karar aldılar. Akaryakıtta ÖTV'ye zam yaptılar. Karar alan o, her şeyden sorumluyum diyen o... Vatandaştan 12 milyardan fazla para toplanacak 7 ayda. Ama esnafa bir kezlik 4 milyar 600 milyon lira verecek. Diğer para cepte.

Yandaş müteahhitlere verdiği parayı hiç aksatmıyor. Benzine, mazota, LPG'ye insafsız zam yaptılar ama bir şey daha yaptılar, 5li çetenin de içinde olduğu elektrik dağıtım şirketine, devletin elektriğinden indirim yaptılar. 21 kişiye olağanüstü avantaj sağlıyorsun, esnafa gelince elin titriyor. Bunlar kesinlikle devleti yönetemiyor.

Pandemi sürecinde bir kanun çıkardılar 17 Nisan 2020'de. Fahiş fiyat artışı kurulu kurmuşlar. Siz yaptınız zaten bunu.

"Bildiri yayınlıyor mafya liderleri..."

Zamanında söyledik, uyardık. Ama onlar geleceği görmediler. Onların tek gözü var. Ceplerine gelecek para... İşsizlik varmış, pahalılık varmış... Bir yerden bal veriyorsun diğer yerden midesinden söküp alıyorsun. Öyle bir noktaya geldik ki, TC devletinde hiç karşılaşmadığımız olaylarla karşı karşıyayız. Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar. O bildiride Cumhur İttifakı'na destek veriyorlar, Millet İttifakı'nı eleştiriyorlar. Yer altı dünyası bildiriyle Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Her şey aleni yapılıyor. Hırsızlık soygun... Bir ülkede soygun hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı aleni yapılıyorsa arkasına siyasi destek alınmadan bu olmaz. O kadar açık ki bildiri yayınlıyor mafya liderleri... Türkiye böyle bir duruma hiç düştü mü? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz...

Bazen devletin içindeki yasal unsurlarda belli şeylerin üstüne çöküyorlar. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları arka kapıdan gitti, kimler çekti bunun üzerine? Bunların mafyadan ne farkı var? Uydurma bir protokolle arka kapıdan dolaşıyorsunuz damada diyorsunuz ki ver 128 milyar doları. Siz de çöküyorsunuz, mafya da çöküyor. Ne farkınız var sizin mafyadan?

Tank palet fabrikasına, ordunun namusuna ve şerefine çöreklenenden mafyanın ne farkı var?

"Kalkan her el yolsuzluğa evet diyorsa ben onlara 'hırsız ve yolsuzsunuz' derim"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan çöktü bakanlığa... Kocasıyla birlikte bakanlığa dezenfektan sattı. Hesabını soran var mı? CHP dışında yok. Mafya düzeniyle bu düzen arasında ne fark var? Ne zamandan beri TBMM hırsızlardan yana tavır aldı? Ne zamandan beri Meclis, mafyadan yana oldu? Böyle bir rezalet cumhuriyet tarihinde görüldü. Bizim görevimiz; 'mafya düzenini sürdürmektir' diyordu. Kalkan her el yolsuzluğa evet diyorsa ben onlara 'hırsız ve yolsuzsunuz' derim.

O kadar ileri gittiler ki 15 Temmuz deyip deyip geziyorlar. 15 Temmuz Şehitlerinin paraların üzerine çöktüler! Mafya düzeniyle bunun arasında bir fark var mı? Aynı mafya düzeni değil mi?

"Birileri sizi de mi 'kekliyor' acaba?"

İçişleri Bakanı... Açıklama yapıyor devletin televizyonundan. 'Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun’ diyor. Araştıralım dedik. Buna da hayır dediler. Araştırmayın dediler. TBMM Başkanı'na dilekçe verdik. Meclis başkanının TBMM itibarını koruma görevi vardır. Onurunu koruma görevi vardır. Saygınlığını koruma görevi vardır. Meclis'te AKP ve MHP milletvekilleri reddetti. Birileri sizi de mi 'kekliyor' acaba? Meclis Başkanı'nın bu olay karşısında sessiz olma hakkı yoktur. Kim on bin dolar rüşvet alıyorsa açıklamak zorundadır onu. Çağırmak zorundadır Soylu'yu...

"Memlekette savcı mı kaldı?"

Savcı çağırırsa savcıya çağırırsa adını verecekmiş! Memlekette savcı mı kaldı? Hepsi sağır, dilsiz, göremiyorlar. Bir yerden talimat bekliyorlar, Erdoğan'dan. Meclis Başkanı protokolde iki numaralı adamdır. TC itibarını da korumak zorundadır. Kim bu her ay on bin dolar rüşvet alan siyasetçi? 10 bin dolar rüşveti mafyadan alıyorlar... Yer altı çetelerinden alıyorlar. Böyle bir rezaleti Türkiye yaşamadı. Rüşvetlerin sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Sarayda tam bir Bizans entrikaları var.

Mafya, yer altı örgütleri oturuyorlar çarşaf çarşaf açıklamalar... Herkes dinliyor. Devlet saydam olmadığı için dikkatle dinliyor. Bir yer altı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa iktidarda sorun var demektir. Devleti yönetemiyor, devlete de çöreklenmişler bunlar. Mafya ile siyasetçi el ele kol kola yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Bütün dünya bizimle dalga geçiyor. Bunlarda Allah korkusu da yok! Para için yapmayacakları hiçbir şey yoktur.

"Türkiye'yi uyuşturucu cennetine döndürdüler"

Türkiye'yi uyuşturucu cennetine döndürdüler. Büyük miktarda yakalanan uyuşturucular var. Kişi, kurumlar belli. Bir savcı dava açamıyor. Ya nasıl açamaz. Tweet attı diye gözaltına alıyorsun, hakimin karşısına çıkartıyorsun, milyar dolarlık uyuşturucu ticareti yapıyorsun el üstünde tutuluyorsun iktidar tarafından. Çünkü onlara para veriyorlar, her şeyi veriyorlar.

Memleket yangın yeri, saraya bak; her şey güllük gülistanlık! Bütün bu rezaletler yaşanırken ağzından açıp tek laf etmiyor. Mafyadan izin alacak. 'Bunu şimdi konuşmayayım, konuşursam benim sırlarım da açığa çıkar mı çıkmaz mı'!

TBB Başkanı'na: 128 milyar dolar gibi o da arazi

Bu ülkede bir TBB vardı değil mi? Onun başında da TBB Başkanı vardı, değil mi? Nerede? 128 milyar dolar gibi o da arazi. Erdoğan her şeyin sorumlusu benim diyorsa, Türkiye Cumhuriyeti devletini mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan, TC Devleti içn artık bir milli güvenlik sorunudur.

Değişiklik yapmaya cesaret etmeyiz. Cesareti olmayan şimdi aramızdan ayrılsın. Halkımız için önemli olan konuları ele almanızı istiyorum. Bu ülke bu iktidarı artık taşıyamıyor. Bu ülkenin namuslu, onurlu, çalışan insanları bu iktidarın yalanlarını artık taşıyamıyor. Herkesin midesi kalkıyor. 19 yılın sonunda her ay bir rezilliği, bir diğer rezillikle unutturdular. Namuslu halkımız artık buna tahammül edemiyor. Biz hazır mıyız halkımızın taleplerine; değişmeye ve değiştirmeye?

"Artık bu ülke AK Parti ile vedalaşmaktadır"

Artık bu ülke AK Parti ile vedalaşmaktadır. Bizim için de kiri temizleme zamanı... Sırtıma koymaya çalıştıkları tüm pisliklere rağmen hiç geri adım atmadım. Nasıl savaşacağımı biliyorsunuz. Bu bir seferdir, sefere çıkmaya hazır mıyız? Cumhuriyet'in ikinci yüz yılı için yeni seferimizi... Yeni bir siyasete, ekonomiye, namusa, Allah'a bir seferdir bizim seferimizi. Bu değişikliğe, mücadeleye hazırım; siz de hazır mısınız?

Eski tartışmalara, olumsuz siyasete dur demeye hazır mısınız? Sarılmaya, barışmaya, insanlarımızı birleştirmeye hazır mısınız? Daha çok demokrasiye, şefkate hazır mısınız? Vakit, bu iktidara veda etme vaktidir.

Hadi Erdoğan, vakit tamam, seçim zamanıdır şimdi bu zaman. Allah'ını seversen seçimden kaçma. Er meydanında bekliyorum seni, zaman sandık zamanıdır, milletten korkma. Gel kardeşim, seçimi yap, sandığı koy. Devleti namusuyla birlikte aydınlığa çıkaralım, sözüm sözdür, bunu yapacağım!"