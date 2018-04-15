Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (7)

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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ANTALYA’DA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay programının ardından Antalya’ya geldi

15 Nisan 2018 02:22

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ANTALYA’DA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay programının ardından Antalya’ya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yarın Kemer’de gerçekleştirilecek İl Kadın Kolları Başkanları Eşgüdüm toplantısına katılmak üzere kente geldi. Hatay’dan havalanan özel uçakla saat 22.00’da Antalya Havalimanı’na inen Kılıçdaroğlu, VIP salonunda CHP\'li milletvekilleri Çetin Osman Budak, Devrik Kök, Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP’li ilçe belediye başkanları ve bir grup partili tarafından karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemer ilçesinde konaklayacağı otele geçti.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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