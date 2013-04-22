Kılıçdaroğlu: Kimsenin askere talimat verme yetkisi yok

TSK'dan yapılan, "Yasalarda ve Hükümet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadele devam ediyor" açıklamasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasaların, orduya verdiği görevler olduğunu belirterek, "Yasalar çerçevesinde ordu da görevini yapacak. Bu, büyütülecek olay değil'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yasalarda ve Hükümet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadelesinin devam ettiğine yönelik açıklaması da soruldu.

CHP Lideri, yasaların, orduya verdiği görevlerin bulunduğuna işaret ederek, ''Yasalar çerçevesinde ordu da görevini yapacak. Bu, büyütülecek olay değil'' dedi.

TSK'ya yazılı emir verilmesinin gündeme geldiğinin ifade edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Yetki zaten Hükümet'te. Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi işlev görüyor. Kırsal alandaki yasalara aykırı işlerde Jandarma Genel Komutanlığı çalışmasını yapar. Bir de Genelkurmay'a bağlı olan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri var. Bunlar, hükümetin talimatıyla görev yaparlar ve yasaların verdiği görevleri yerine getirirler. Jandarma'nın yaptığı iş ile ordunun yaptığı işi birbirinden ayırmak gerekiyor. Olaya böyle bakmamız gerekiyor. Bir yerde gerçekten büyük olaylar olmuşsa, devletin ve hükümetin temsilcisi vali, orduyu olayları yatıştırmak üzere göreve davet eder. Bir davet gelmeden ordu kendiliğinden gitmez. Bu, bildiğimiz yasal tanımlamalar.''

'Kimse yasalara aykırı talimat veremez'

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, böyle bir emir verilmesi ve uygulamasının suç olduğuna yönelik açıklamasının anımsatılması üzerine, kimsenin, yasalara aykırı talimat veremeyeceğini belirtti.

Yasaların öngördüğü kurallar ve ilkelerin bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''O, parlamentonun iradesidir. Yani bir anlamda milli iradedir. Yasaların öngördüğü kuralların dışında, kimsenin talimat vermeye yetkisi de hakkı da yoktur'' şeklinde konuştu.

23 Nisan resepsiyonuna katılıp katılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, bir sorun çıkmaması halinde yarınki resepsiyona katılacağını bildirdi.