Kılıçdaroğlu: Kimse öküzün altında buzağı aramasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak metinde 1921 Anayasası’na atıf yapılırken, 1961 Anayasası’na atıfta bulunulmamasına yönelik eleştirilere, “Kimse öküz altında buzağı aramasın. Bu metin iyi niyetle hazırlanmış ve 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmayı ortak hedef olarak belirlemiş bir metindir." yanıtını verdi.

Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Elbette yetersiz bulanlar olabilir. Eleştirenler olabilir. Hepsini saygıya karşılıyoruz. Ancak bugün Türkiye’de demokrasi yok. En önemli sorunumuzdur. 21. yüzyılda Türkiye’yi demokrasisiz bırakan bir iktidar var. Biz bu iktidarı seçimle göndereceğiz, en çağdaş, en özgürlükçe, en kapsayıcı anayasayla demokrasiyi inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizi taçlandıracağız. Bu amaçla yaptığımız iyi niyetli çalışmamız başarıya ulaşacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Efendim 1961 Anayasası’na gelince. Elbette 1961 Anayasası, Türkiye’nin gördüğü en demokratik, en çağdaş, en özgürlükçe anayasadır. Bu konuda hiçbir kuşkumuz yok. 1961 Anayasası’nı eleştiren eski Meclis Başkanımız Hüsamettin Cindoruk bile artık 1961 Anayasası’nı övüyor. Biz günümüz koşullarında 1961 Anayasası’ndan da daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çağdaş bir anayasa hedefliyoruz. Dünya gelişip değiştikçe demokrasi anlayışı da insan hakları anlayışı gelişiyor, zenginleşiyor. Biz 21. yüzyılın gerektirdiği en özgürlükçü anayasayı yapacağız. Ve bunu tüm kesimlerin katılımıyla yapacağız. Hiçbir kesimi, hiçbir kimseyi dışlamadan yapacağız. Hep birlikte yapacağız.”

"Anayasanın ilk dört maddesi ortak noktamı"

“Anayasanın ilk dört maddesi ortak noktamızdır. Bunu defalarca söyledim. Anayasanın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Son olarak TOBBB Genel Kurulu’nda elime anayasayı alarak ilk dört maddeyi ve bu konudaki duruşumuzu anlattım.”

“Bizim Atatürk’ü göz ardı etmememiz mümkün olabilir mi?"

“Bizim Atatürk’ü göz ardı etmememiz mümkün olabilir mi? Ülkemizin ve partimizin kurucu lideri olan Atatürk, hepimizin ilkelerini hayata geçirmeye, gösterdiği hedeflere ulaşmaya çalıştığımız liderimizdir. Dolayısıyla Atatürk’ü unutmamız mümkün mü? Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Atatürk’ün değeri konusunda altı parti arasında hiçbir sorun yoktur. Bunlar yapay olarak çıkarılan tartışmalardır.”

Laiklik ilkesinin olmadığı eleştirisini yapanlar metni okumadan hemen eleştiriye yönelenlerdir. Metinde elbette laiklik ilkesi elbette var. Biz demokratik, laik, özgürlükçü çağdaş bir anayasa yapacağız.”

“Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız”

Bu ihale sistemiyle Erdoğan da tıpkı Putin gibi tek adam olarak oligarklarını yarattı. Oligarkların tipik örneği Ethem Sancak’tır. Son olarak Moskova’da yaptığı açıklama da bunu gösteriyor zaten. Ethem Sancak, sırf zenginliğine zenginlik katmak için, sırf para için, kişisel hırsı için Erdoğan’ı ikna edip Türkiye’nin tank üretmesini engelleyen kişidir. Rusya’ya gitmiş ve ileri geri konuşarak Erdoğan’ın oligarkı olduğunu göstermiştir.”