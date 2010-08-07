-KILIÇDAROĞLU: KİMSE BANA KALPAZAN KEMAL DEMEDİ SORGUN (A.A) - 07.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ben memur Kemalim, işçi Kemalim, emekli Kemalim, bunları bana herkes söyleyebilir. Ama hiç kimse bana kalpazan Kemal demedi, değil mi? Veya hiç kimse bana hayali ihracatçı milletvekili demedi veya hiç kimse bana ihaleye fesat karıştıran memur demedi. Devlete onurla hizmet eden bir kişiyim ben ve bununla da övünürüm'' dedi. Kılıçdaroğlu, Yozgat gezisi kapsamında Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde düzenlenen Kültür Festivali'nin açılışında konuştu. Türkiye'nin sorunlarını aşacağına inandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların Türkiye'nin geleceği için 12 Eylülde yapılacak referandumda ''hayır'' oyu vermelerini istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Isparta'da yaptığı konuşmada kendisine ''Memur Kemal Efendi'' diye seslendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Memur olmaktan onur duydum, çünkü onurla hizmet ettim millete. Ben aynı zamanda memur Kemalim, işçi Kemalim, emekli Kemalim, milletvekili Kemalim, ben halkın Kemaliyim. Yani Sayın Başbakan, memur demekle bütün memurları aşağılıyor. Memurlara buradan selam gönderiyorum. Aşağılanması gereken birisi varsa, aşağılayan kişidir. Bunu da Başbakanın bilmesi lazım.'' Kılıçdaroğlu, alandaki ''Bizde insan vardır, kadın mı erkek mi sorulmaz'' pankartına işaret ederek, insan sevgisinin, ayrım yapmaksızın insanı sevmenin önemine değindi. Kendisinin devletin ciddiyetinin ve öneminin her zaman farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Efendi adamım doğrudur, düzgün adamım çünkü ben. Halka hizmet etmeyi seviyorum. Kendimi düşünmüyorum, emin olun çoluk çocuğumu bile doğru dürüst düşünemiyorum. Tek amacım var, yalancılardan, talancılardan, dolandırıcılardan, din tacirlerinden bu ülkeyi kurtarmak, düzlüğe çıkarmak, bütün amacım bu. Eğer ben Recep Bey'in ezberini bozduysam, bundan da son derece mutluyum. Ama beklesin, ezberini bozdum, kimyasını da bozacağım ve daha sonra inşallah sizlerin oylarıyla düzenini de bozacağım. Halkın düzenini kuracağım. Biz öyle dışardan taşımalarla, bindirme kıtalarla toplantı yapmıyoruz. Bir kişi de olsa gidiyoruz ayağına. Biz bindirme kıtalarla, valilerle, kaymakamlarla, onların buldurduğu adamlarla öyle Başbakana yaranmak için miting falan da düzenlemiyoruz. Onu Recep Bey düşünür, Recep Bey yapar. Çünkü bunlar yalandan, dolandan, talandan beslenenlerdir. Bundan beslendikleri için zaten, maskelerini indirince siz gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Unutmayın, bu memur Kemal, bu işçi Kemal, sizin Kemalinizdir, sizin için çalışacak.''