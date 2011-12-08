-Kılıçdaroğlu: KHK'ları parlamentoya getirin TBMM (A.A) - 08.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, ''Parlamentoya saygınız varsa, parlamentonun iradesine güveniyorsanız, o KHK'ları öncelikle ve ivedilikle bu parlamentoya getirin, ülkeyi bu ayıptan kurtarın'' diye seslendi. Kılıçdaroğlu, 2012 yılı bütçe tasarısının TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, bütçelerin, sadece Türkiye için değil, bütün ülkeler için önemli belgeler olduğuna işaret etti. Kılıçdaroğlu, Orta Vadeli Program'ın yasanın öngördüğü süreden 135 gün, Orta Vadeli Mali Plan'ın 120 gün, bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesinin 105 gün sonra açıklandığını, 13 Ekim 2011'de hepsi birleştirilerek Resmi Gazetede yayımlandığını anlattı. Kılıçdaroğlu, ''Kendi çıkardığınız yasalara uymuyorsunuz, bir günde hepsini yayımlıyorsunuz. Ayın 17'sinde bütçe hazırmış gibi parlamentoya sevk ediyorsunuz. Kime, nasıl güveneceğiz? Bu bütçenin samimiyetini nasıl göreceğiz? Bir hükümet eğer, Orta Vadeli Programı, Mali Planı zamanında yayımlamazsa bu bütçenin samimiyetinden nasıl emin olacağız? Hükümet, o nedenle kendi çıkardığı yasalara uymama konusunda bir rekor kırmıştır. Ne kadar övünse yeridir. Bu, Türkiye'de hukuk tarihinin bir ayıbı olarak bir köşeye yazılmak durumundadır'' diye konuştu. Bir başka rekorun daha olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini, ''Cumhuriyet tarihinde AKP dışında hiçbir hükümete nasip olmadı; 9 yılda 6 tane mali af. Niye mali af çıkar; vatandaş borcunu ödeyemiyor diye. Bir çıkarıyorsun, iki çıkarıyorsun, üç çıkarıyorsun; ödeyemiyor. AKP'li milletvekillerinden rica ediyorum. Yurtdışına gittiklerinde sorsunlar hangi hükümet kendi döneminde bu kadar mali af çıkarmıştır. Bu kadar mali affın anlamı, ekonomi iyi yönetilmiyor. Yönetilseydi herkes parasını öderdi'' diye sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu kadar af çıkmasının, vatandaş ile devlet arasında güven bunalımı doğurduğunu vurgulayarak, toplumda, ''Niye ödeyeyim, nasılsa af çıkacak'' beklentisinin oluştuğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, Hükümetin, bu beklentiyi oluşturduğunu ileri sürerek, Hükümetin, bu açıdan ''defolu'' olduğunu savundu. Hiçbir Cumhuriyet hükümetinin, parlamentoda çoğunluğu varken 35 KHK çıkarmadığını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Üstelik geçmiş parlamentonun verdiği yetkiyi, bu parlamento döneminde kullanmıştır. Bu bir ayıp değil mi? Anayasa, ivedi ve zorunlu hallerde KHK çıkarılır diyor. Hangi ivedi ve zorunlu durum var, Kalkınma Bakanlığını kurmak için çok ivedi ve zor durum mu var, insanlar mı ölüyordu, felaket mi oldu. Ama Hükümet, 'Parlamentoyu bypass edelim...' Buna itirazı biz yaparız ama bizden fazla bu itirazı, parlamentonun her bir üyesinin yapması lazım. Buradan Sayın Meclis Başkanı'na çağrım var. Anayasa diyor ki; 'yetki kanunları ve bunlara dayananan KHK'lar, TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle, ivedilikle görüşülür.' Sayın Başkan, parlamentoya saygınız varsa, parlamentonun iradesine güveniyorsanız, o KHK'ları öncelikle ve ivedilikle bu parlamentoya getirin, ülkeyi bu ayıptan kurtarın. KHK'lar ile yargıyı dizayn ediyorsunuz, bakanlıklar kurup, kapatıyorsunuz. Böyle şey olur mu? Bir ayıba daha imza atıyorsunuz. KİT'ler özelleştirildi, orada arpalıklar bitti. Şimdi bakanlıklarda arpalıklar oluşturuyorsunuz, yan bakanlıklar kuruyorsunuz. Eski milletvekili seçilememiş, şimdi bakanın yardımcısı olmuş. Para verecek başka yol mu bulamadınız. Orada müsteşar, bakan yok mu? Görevi ne bunun; bir masa, sandalye, sekreter, araba, dolgun aylık. Bu ayıp değil mi? Bunu KHK ile yapıyorsunuz. Bu memlekette çocuklar aç ölürken, onların dertleriyle ilgilenilmezken kalkıyorsunuz yandaşlarınıza KHK ile koltuk ayarlamaya kalkıyorsunuz.''