-KILIÇDAROĞLU: KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kuracaklarını belirterek, ''Kesinleşen bütçe rakamları o komisyonda tartışılacak ve o komisyonun başkanı da muhalefet partisinden olacak. Böylece iktidar muhalefete hesap verecek'' dedi. Bloomberg HT TV'deki bir programa konuk olan Kılıçdaroğlu, ''12 Haziran sabahı iktidarda olursanız ilk olarak ekonomide hangi alanlara dokunmayı düşünüyorsunuz?'' sorusuna, ''Seçim meydanlarında verdiğim bir söz var. İlk 4 ayda çiftçiler için mazotun litresini 1,5 lira yapacağım. İkinci sözüm, esnaflar için sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Onu kaldıracağız. Üçüncü sözüm, çiftçilerin elektrik borçlarını ve faizlerini sileceğiz'' yanıtını verdi. CHP'ye vaatleri konusunda en büyük eleştirinin ''kaynağın nerede bulunacağı'' noktasında geldiğinin belirtilmesi üzerine, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bize 'kaynağı nereden bulacaksın' diyenler bizim projelerimize sahip çıkmaya başladılar. Örneğin, '2B'lilere kadro vereceğiz' dedik. Kadro vermeye başladılar. 'Emeklilerin intibak yasasını çıkartacağız' dedik, 'E biz de intibak yasasını çıkaracağız' dediler. Hani kaynak yoktu. Doğru tespitler yaparsanız bu ülkenin kaynağı var.'' ''CHP iktidara gelirse İMKB endeksi düşer mi?'' sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''Biz eğer 'Piyasa ekonomisine karşıyız' diye bir söylem geliştirirsek bu söylem haklı olabilir. Ama biz güzel bir rekabet ortamının olduğu piyasa ekonomisine inanıyoruz. Biz üreten Türkiye'den yanayız. Üreteceğiz, fabrikaların bacaları tütecek ve bizim milliyetçilik anlayışımız, önce bizim insanımız kazanacak'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''emeklilerin milli gelirden daha iyi bir pay alabilmek için CHP'nin hedeflerinin ne olduğu'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Emeklilere milli gelir artışından pay verilmeyeceğine ilişkin yasa çıktı. Milli gelir kişi başına ne kadar yükselirse yükselsin emekli aylığı sadece TÜFE oranında artacak. Yasa böyle. Eğer siz emekliye ayrıca bir pay vermek isterseniz parlamentodan özel yasa çıkarmanız lazım. Bu doğru değil, insan haklarına aykırı. Onlara milli gelir artışından pay vermemiz lazım ki o zaman sosyal adaleti sağlayalım. Biz bunu yapmaya karar verdik. Hesaplarını da yaptık zaten. Ekonomik büyümeyle ilgili hem ekonomi hem sanayi stratejimizi hazırladık. Güzel bir ekonomi raporu hazırladık. Yüzde 7 büyüme hızını öngörüyoruz. Emekli yaşının düşürülmesiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Diyelim ki 60 yaşındasınız ve patron işinize son verdi. Bir yıl işsizlik sigortasından para alırsınız. Emekli olmanıza daha 4 yıl var. Nasıl geçineceksiniz? O zaman aile sigortası devreye girecek ve emekli olana kadar size ekonomik güvence sağlayacak. O açıdan diyoruz emeklilik yaşıyla oynamayacağız ama emekliye her türlü ekonomik güvenceyi sağlayacağız.'' -''TOPLUMUN TEMEL SORUNLARI EKONOMİDEN KAYNAKLANIYOR'' Yeni CHP olarak toplumun temel sorunlarının ekonomiden kaynaklandığını gördüklerini belirten Kılıçdaroğlu, yoksul ya da işsiz olan bir kişiye laiklik ya da sosyal devletin anlatılamayacağını ifade etti. Laiklik, imam hatipler, türban gibi konuları hiç tartışmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Zaman zaman Sayın Erdoğan bizi o kulvara çekmek istedi. Bilinçli olarak girmedik. Türban, kılık kıyafet gibi konular yasayla düzenlenecek şeyler değil. Eskiden şapka kanunu vardı. Şimdi şapka takan var mı?'' dedi. İşsizliğin çözümünün fabrikaların bacalarının tütmesine, tarımın yeniden üretmesine bağlı olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir insanın işsiz kalması toplumun barışı için bir dinamittir. Biz işsizliği bir yılda çözeriz demiyoruz ama çözmek konusunda kararlıyız'' dedi. Kılıçdaroğlu, işsizliğe yüzde 8'e çekmenin CHP için bir başarı olacağını vurguladı. -''DANIŞIKLI DÖVÜŞ''- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''27 Nisan metni bir muhtıra mıdır? Öyle ise Yaşar Büyükanıt'ı yargılayacak mısınız?'' şeklindeki soru üzerine, muhtıranın ''iktidar mağdur rolü oynasın diye'' verildiğini ve bu durumun kendisine göre ''Sen bana muhtıra ver, ben sana üstün hizmet madalyası vereceğim'' şeklinde bir danışıklı dövüş olduğunu iddia etti. ''Elbette Büyükanıt'ı yargılarız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın'' şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, Dolmabahçe'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin açıklanması gerektiğinin altını çizdi. -''SANDIK GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ''- Seçim güvenliği konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarınI anlatan Kılıçdaroğlu, ''Bütün CHP'li sandık görevlilerine şunu söyledik 'Sigara içmek için bile dışarı çıkmayın'. Sandık güvenliği her şeyden önemli'' dedi. Bu seçimlerin Türk demokrasisi için çok önemli olduğunu ve son 40 yılın en önemli seçimi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ciddi bir süreçten geçtiğini ifade etti. ''Bakan yardımcılığı'' kavramının eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın düşüncesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu konunun o dönemde uzun uzun tartışıldığını ve o dönemdeki siyasal iktidar tarafından Türkiye'ye çok uygun bir model olmadığı kanaatine varıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Çünkü bakanın hemen altında müsteşar var. Araya bakan yardımcısını sıkıştırdığınız zaman ne olacak o bakan yardımcısı? Müsteşarla çatışma süreci çıkabilir. O açıdan bu tamamen gündem değiştirmenin, 'Biz de yeni bir şey yaptık' diye ortaya çıkmanın bir yolu. Yoksa onun dışında bakan yardımcılıklarının iyi sonuçlar doğuracağını hiç sanmıyorum.'' Asgari ücrette vergi yükünü yüzde 1'e indireceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun vergi bilincinin gelişmesine katkıda bulunması açısından sembolik bir rakam olduğunu anlattı.