-Kılıçdaroğlu: Kaygılarımızın gerçek ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, füze kalkanına ilişkin ''Bizim kaygılarımızın gerçek olduğunu, daha önce yapılan açıklamaların gerçek olduğunu bir kez daha öğrendik'' dedi. Hürriyet Daily News gazetesinin Rixos Otel'de düzenlenen 50. yıl resepsiyonuna katılan Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile yaptığı görüşmeye ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmede, büyükelçinin kendisine, pek çok bilgiyi paylaşabileceklerini söylediğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: ''Şunu söyledi, 'Eğer hükümet izin verirse biz pek çok bilgiyi gelip sizinle paylaşabiliriz' dedi. 'Önemli bilgilerimiz var, pek çok bilgiyi paylaşabiliriz' dedi. Amerika'dan önemli bir heyetin bugün Türkiye'ye geldiğini, onların da istihbarat konusunda Türkiye'ye yardımcı olacaklarını söyledi.'' Malatya'ya konuşlandırılacak füze kalkanına ilişkin Pentagon'dan ve Brüksel'den farklı açıklamalar yapıldığını Riccardone'ye hatırlattığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Bizim kaygılarımızın gerçek olduğunu, daha önce yapılan açıklamaların gerçek olduğunu bir kez daha öğrendik'' diye konuştu. -Bugün ülke olarak birlikte olmamız gereken bir gün- Van'daki depremden zarar görenler için medyada başlatılan kampanyalara ilişkin bir soruyu da Kılıçdaroğlu, ''Tasada ve kıvançta birlikte olmanın güzel bir kanıtıdır. Medyanın yaptığı bu çalışmalara hepimizin destek olması gerekir'' sözleriyle cevapladı. Kılıçdaroğlu, ''Herkes, karınca kararınca bu sürece katkı verirse ulusal birliğimizin pekişmesi açısında çok güzel bir tablo ortaya çıkacağına inanıyorum. Milleti tartışmayalım, bu konuda sorunumuz yok. Zaman zaman tartışmalar oluyor, bu konuda farklı görüşler ortaya atılabilir. Bugün ülke olarak birlikte olmamız gereken bir gün. Tasada ve kıvançta beraber olmamız gereken bir gün. Ercişlilere, Vanlılara elimizden gelen katkıyı vermeliyiz'' dedi.