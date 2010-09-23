-KILIÇDAROĞLU KAYDINI YAPTIRDI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Halk oylamasında İstanbul Kağıthane'de bulunan seçmen kaydı silindiği için oyunu kullanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeni seçmen kaydı için Ankara Çankaya Nüfus Müdürlüğüne kaydının yaptırıldığı bildirildi. Kılıçdaroğlu 2009'da yapılan yerel seçimlerde İstanbul'un Kağıthane ilçesine kayıtlı adresinde ikamet ettiği ve bu adresi seçmen kütüğünde yer aldığı için oyunu İstanbul'da kullandı. Ancak daha sonra bu adreste oturmadığı belirlenen Kılıçdaroğlu'nun kaydı, yapılan bir dizi işlemin ardından silindi. 12 Eylül'de yapılan halk oylaması sırasında Kağıthane'deki sandık seçmen listesinden kaydının düşürüldüğü iddia edilen Kılıçdaroğlu, oyunu kullanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullanamaması üzerine harekete geçen CHP, Genel Başkanın seçmen kaydını ikamet ettiği Çankaya ilçesi Nüfus Müdürlüğüne yaptırdı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, seçmen kaydı yaptırıldığı için bundan sonra yapılacak seçimlerde oyunu kullanabileceği bildirildi.