Kılıçdaroğlu: Kavurmacı'nın tekrar tutuklanma kararını doğru bulmuyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlere yönelik yürütülen 'FETÖ soruşturması' kapsamında 'örgüt üyeliğiyle' suçlanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününe başlamadan önce sabah saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın da damadı olan iş adamı Kavurmacı, Eylül ayında Fethullah Gülen yapılanmasının iş dünyasındaki ayağıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kavurmacı, Mayıs ayı başında ise sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti.

Kavurmacı'nın tahliyesi kamuoyunda tartışma yaratmış ve hem iktidara yakın isimlerin hem de muhalefetin tepkisini çekmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin Cuma günü kabul edilmesinin ardından Kavurmacı hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılmıştı.

İddianamede 'örgüt üyeliği suçundan' cezalandırılması istenen Kavurmacı, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Kazan ilçesinde yaptığı basın açıklamasının ardından 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününe başladı.

Özellikle iktidar kanadından gelen eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Büyük azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz... Eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Eğer bizim yürüyüşümüz onları rahatsız ediyorsa bu da bizim amacımıza hizmet ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Perşembe günü Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

Yürüyüşe hem hükümet hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden sert tepki gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım sokakta 'adalet aranamayacağını' savunurken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yargılamanın devam ettiği bir dönemde hukuku etkileyecek biçimde açıklamalar yapılmasının açık bir suç olduğunu söylemişti.

Berberoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a vermekle suçlanıyordu.

Çarşamba günü gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nu "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklanmasına karar vermişti.

Berberoğlu ile birlikte tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye çıkmıştı.

Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili olurken, Halkların Demokrat Partisi'nin (HDP) ise halen 11 milletvekili cezaevinde bulunuyor.