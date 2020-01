Kılıçdaroğlu: Kavga edenin bu partide işi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kim kavga ediyorsa, kim şiddet kullanıyorsa artık onun bu partide işi yok. Başka partiye gidebilir ama CHP'de asla çalışamayacak'' dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Ankara İl Başkanı Zeki Alçın başkanlığındaki il ve ilçe teşkilatları üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, kabulde, siyasetin kin ve intikam duygularıyla yapılamayacağını, temel amacının halka hizmet olduğunu belirterek, siyasetin zenginleşme aracı da olmadığını söyledi.

Siyasette kısır çekişmelere izin verilemeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, seçilmiş kişilerin halkın sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

Siyaseti ''sabırla dinleme sanatı'' olarak niteleyen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşla doğru iletişim kurulması, onun her yerde ve her koşulda dinlenilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'nin kurultay sürecinde olduğunu, il ve ilçe kongrelerinin yapıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Ufak tefek tartışmalar oldu. Bazı yerlerde kavgalar oldu. Siyaset kavga alanı değildir. İstanbul'daki kongrede de söyledim, kavgayı asla ve asla kabul etmiyorum, kavga eden kişi CHP'li değildir. Vatandaşı dinleyeceğiz. Kendi arkadaşımızı dinleyemiyoruz, olmaz. Yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Sevgi odaklı bir anlayışı egemen kılacağız. Birbirimize saygı duymasını bileceğiz. Yarış farklı şeydir, kavga farklı şeydir. Bütün demokrasilerde yarış vardır. Yarış her alanda vardır ama bunun bir kavgaya dönüşmesi kabul edilemez. Geçmişte çok oldu, 'olur işte' diyerek geçiştirdik. Artık geçiştirmeyeceğiz. Kim kavga ediyorsa, kim şiddet kullanıyorsa artık onun bu partide işi yok. Başka partiye gidebilir ama CHP'de asla çalışamayacak. Bunu her partilinin böyle bilmesini isterim. Her partilinin bunu kabul etmesini, içine sindirmesini de isterim.''