-KILIÇDAROĞLU: KARUN OLDULAR UŞAK (A.A) - 20.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Fakir fukara edebiyatı yaparak hepsi han hamam sahibi oldular. Karun oldular, şimdi milletin başına Anayasa değişikliği ile firavun olmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, referandum gezileri kapsamında 50. mitingini Uşak'ın İstasyon Meydanı'nda yaptı. İl merkezine gelmeden önce ilçeleri de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, miting konuşmasına, programındaki 2 saatlik gecikme nedeniyle vatandaşlardan özür dileyerek başladı. Meydandaki ''Üfle CHP, sönecekler. Silkele Kemal düşecekler'' pankartını işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Söz veriyorum gövdeyi silkeliyorum, siz de dalları silkeleyin'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında Uşak'ta yaptığı konuşmada mazot fiyatlarını ucuzlatarak çiftçiyi rahatlatacağı sözünü verdiğini, ancak bu sözü yerine getirmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Buna gülüyorsunuz değil mi? Diyor ki, 'bizi karikatüristlere havale ediyorlar.' Ben sizi karikatüristlere havale etmeyeyim de ne yapayım? Sekiz senedir oturuyorsunuz orada. Pırlantayı sıfırladınız mazota bindirdiniz. Neden? Çiftçi üretiyor, çalışıyor, Recep Bey rahatsız oluyor. Çünkü Recep Bey'e göre halkın iktidarı değil rantın iktidarı. Biz de söz veriyoruz, rantın iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.'' -''GREV YOKSA AL O ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ BAŞINA ÇAL''- İktidarın Anayasa değişiklikleri ile halkın gerçek gündemini değiştirmeye çalıştığını öne süren Kılıçdaroğlu, ''Anayasa değişikliği ile memurlara sözde toplu sözleşme hakkı getirmişler. Grev var mı? Grev yoksa al o anayasa değişikliğini başına çal diyeceğiz. Başka ne diyeceğiz'' ifadesini kullandı. Kamuda engelli kadrolarında açık olmasına karşın hükümetin atama yapmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, bu kadrolara atama için anayasa değişikliğine gerek olmadığını savundu. İktidarın anayasa değişikliği ile yargıyı siyasallaştırmayı hedeflediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey düzenini bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Hiç unutma'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidardakilerin fakir fukara, din iman edebiyatı yaparak halka sırtını döndüğünü ve zenginleştiğini öne sürerek, ''Fakir fukara edebiyatı yaparak hepsi han hamam sahibi oldular. Karun oldular, şimdi milletin başına anayasa değişikliği ile firavun olmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz'' diye konuştu. Vatandaşlardan referandumda ''hayır'' oyu isteyen Kılıçdaroğlu, ''hayırsıza hayır diyerek hesap sormanın'' doğru bir davranış olduğunu söyledi. CHP iktidarında daha aydınlık bir Türkiye sözü veren Kılıçdaroğlu, vatandaşlara, ''Benim sözüm Recep Bey'in sözü değil. Memur Kemal'in, emekli Kemal'in, işçi Kemal'in en önemlisi insan Kemal'in sözüdür'' diye seslendi. Eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a üstün hizmet madalyası verilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Sana sesleniyorum Recep Bey. Kaç yerde seslendim. Kulakların sağır mı? Sana muhtıra veren paşaya üstün hizmet madalyası verdin mi vermedin mi'' dedi.