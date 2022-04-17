CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret ederek Rakel Dink ve Arat Dink ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimizi, daha sonra mağdurla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz, bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı. Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Hrant Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz bulunmadı. Siz karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız. O zaman bu toplumda biz helalleşebiliriz" diye konuştu.

Rakel Dink - Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Rakel Hanım’ın çok güzel bir sözü var. ‘Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık’ O derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. O kişileri devletin içinden çekip çıkarmalıyız. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Benim bütün hedefim, amacım, bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Bir miras bırakacaksak ülkeye sevgi ve barış olacak.

Bizi kabul ettiği için Rakel Hanım’a teşekkür ederim, acılarını biliyorum. Bir çocuğu kurşun sıkacak hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunu beraber yapacağız. Daha sonra buraya gelerek helalleşmeyi sağlayacağız."