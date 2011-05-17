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Politika

KILIÇDAROĞLU KARADENİZ TURUNDA TRABZON (A.A)

17 Mayıs 2011 15:34

-KILIÇDAROĞLU KARADENİZ TURUNDA TRABZON (A.A) - 17.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kendisini karşılayanlarla sohbet etti.  Dün özel uçakla Trabzon'a gelen CHP Lideri, partisince Ordu ve Giresun'da düzenlenecek mitinglere katılmak üzere genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin, Volkan Canalioğlu ve diğer parti yöneticileriyle birlikte kentten ayrıldı. Geceyi geçirdiği otelden parti otobüsüyle ayrılışı sırasında vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Parti otobüsünden vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, Akçaabat ilçesine bağlı Darıca beldesinde 'Başbakan Kemal'' sloganları atan bir grup tarafından karşılandı. Otobüsten inen Kılıçdaroğlu'na Trabzonspor atkısı hediye edildi. CHP Lideri ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti ve kendilerine ikram edilen çayı içti. Sohbet sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan bir kız öğrenci, üniversitede ekonomik nedenlerle yaşadığı sorunları anlattı, CHP iktidarında harçların kaldırılacak olmasına çok sevindiğini söyledi. Partili bir kadın ise Kılıçdaroğlu'na, ''Siz doğruları yapıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Biz size inanıyoruz, sakın tahriklere kapılmayın ve tutumunuzu değiştirmeyin. Biz sizi böyle seviyoruz'' dedi. Bir süre yaşlılarla sohbet eden, çocukları seven Kılıçdaroğlu, Ordu'daki mitinge katılmak üzere parti otobüsüyle yola devam etti.

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