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Politika

Kılıçdaroğlu kanunları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte, Mercedes'e binmeyecek, ayakta alkışlanmayak, MYK pazartesi günü toplanacak.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - CHP Merkez Yönetim Kurulu seçimlerinin tamamlanmasıyla genel merkez yönetimindeki kadrosu da kesinleşen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatı Mercedes’den inmek ve ‘Gölge Kabine’sini açıklamak olacak. Grup yönetiminin kesinleşmesinin ardından açıklanacak ‘Gölge Kabine’, hükümeti yakın markaja alacak.


Kılıçdaroğlu, Baykal döneminde çarşamba günleri yapılan MYK toplantısını pazartesi gününe çekecek. Salı günkü grup toplantısında yapacağı konuşmanın ana çerçevesini, MYK toplantısında ekibiyle birlikte belirleyecek.


Ayakta alkış yok

Grup toplantı salonuna girişi sırasında milletvekillerinin ayağa kalkarak alkışlama geleneğine son verilecek. Konuşma sırasındaki ayağa kalkarak yapılan alkışlamalar da önlenecek. Grup konuşmalarını kısa tutmaya özen gösterecek olan Kılıçdaroğlu, kapalı grup toplantıları düzenleyerek, milletvekilleriyle haftanın değerlendirmesini yapacak.


Yeni araba gelecek

Siyasi söylemini, yoksulluğa ve yolsuzluğa yaptığı atıflarla kuran Kılıçdaroğlu, Baykal’ın kullandığı 06 CHP 01 plakalı makam otomobili Mercedes’i kullanmayacak.

Kılıçdaroğlu’na fiyatı daha düşük bir araba tahsis edilecek. Yurt gezilerine, yalnızca ziyaret edeceği ilin ya da bölgenin milletvekili ve parti yöneticileri katılacak. Kılıçdaroğlu gelecek haftasonu 3 gün sürecek Trakya gezisine çıkacak.


Yolsuzluk dosyası yağıyor

Kılıçdaroğlu, PM’de yaptığı konuşmada da, “Arkadaşlar bürokrasinin üzerine sinen AKP korkusu hızla dağılıyor. Bürokrasiden yolsuzluk dosyaları yağıyor. Siz de dosya toplayın, ‘küçük’ ‘büyük’ demeyin, devletin tüm yönetim organlarındaki, belediyelerdeki, bağımsız kurullardaki tüm suiistimal, yolsuzluk ihbarlarını dikkatle takip edin” talimatı verdi.



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