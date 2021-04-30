Kılıçdaroğlu: Kanun teklifi vereceğiz; Bahçeli'den Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili Meclis'e kanun teklifi vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Rahmetli Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Şimdi bu kanun teklifini vereceğiz. Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KARAR TV'de Gündem Özel' adlı programda Taha Akyol ve Elif Çakır sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağlık Bakanı adına üzülüyorum"

"Sağlık Bakanı'nın şu ana kadar aşı ile ilgili tüm söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Aslında Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Sözünü tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Beceremeyeceklerini gayet iyi biliyordum, emin olun bizim belediyelerimize bugün yetki verilseydi; bu sorun çözülürdü.

Tam bir güvensizlik üzerine inşa edilen tablo var. Sayın Bakan çıkıp açıklamalar yapıyor. Açıklamalar Bilim Kurulu'nun mu, kendisinin mi, Saray'ın mı? Bundan haberimiz yok. Aşı işini beceremediler. Maske olayının tamamı çözdük, üstelik bedava verdik. Ve hiçbir ayrım yapmadan...Beceriksizlik öyle bir sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre veriyorlar sonra vazgeçiyor, devlet böyle yönetilmez. Şu an devlet yönetilemiyor."

Pandemi destekleri

"50 kişiye sağlanan imkan 54 milyar 600 milyon lira. Esnafa ne verilecek? Bütçe fazla verdi diyorlar, neden esnafa vermiyorsunuz o zaman? Kredilerden bahsetmiyorum, doğrudan doğruya hibe. Hibe vereceksiniz esnafa.

Belli kişilerin paraları düzenli ödeniyor. İstanbul Havalimanı'nı yapan şirketlere 21 milyar lira parayı veriyorsun. Toplam 54 milyar 600 milyon lira. Bu para var. Buradaki önemli olay; siyasi tercihtir."

128 milyar dolar

"Bu soruda hakaret yok, bir şey yok. Efendim, Saray'ın silueti varmış. Bu soruyu kime soracağım? Manava, bakkala sorduk. Haberleri yok. İyi de bu para nerede? Devleti yöneten, her şeyden sorumlu olan kişiye soruyoruz.

MB dolar satabilir. Peki, nasıl yapıyordu bunu? İhaleye çıkıyordu, odaları var ve herkes giremez. O odada dolar alım-satımı yapılır. Ne alıcı ne de satıcı birbirini bilmez. MB bilir, ihaleye bankalar katılır. Sonra MB bu bilgileri yayınlar.

128 milyar dolar satılıyor, ama kime satıldığı belli değil. Satan Hazine. Hazine MB'de olan doları satabilir mi? Hazine dolar kuru üzerinden işlem yapabilir mi? Hazine'nin öyle bir yetkisi de yok. Bu yetki kime ait. MB'ye ait.

Merkez Bankası'nın şu an kendisine ait bir doları yok. Kendi mülkiyetinde olan bir doları dahi yoktur. Talimat verdim. MB'nin bağımsızlığı ile ilgili yarın veya öbür gün bir kanun teklifi verecekler. MB sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir. Dünyadaki bütün sermaye çevreleri, güven veren bir kurumu görmek ister. Rahmetli Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Şimdi bu kanun teklifini vereceğiz. Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz.

(Bahçeli, MB'nin bağımsızlığı ile ilgili kanun teklifini destekler mi?) Çok umutlu değilim. Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var: Dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra yüz seksen derece tersini söyleyebilir. Beni üzen de bu zaten.

'Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' Erdoğan'ın tezi. Nobel ödülü alacak yakında, gerçekleşmeyen tez. Hayret ediyorum. Bir de 'Ekonomi biliyorum' diyor. Akıl var mantık var, Türkiye'yi ekonomi biliminin tam tersi noktaya getirdiler."

Biden'ın 1915 olayları açıklaması

"Söylenmesi gereken her şeyi söyledim, hatta 22 Nisan'da. Sayın Bahçeli konuşmadan önce dedim. CHP'nin Washington temsilcisine telefon ettim, kuvvetle doğru olduğunu söyledi. Ve 22 Nisan'da yazılı açıklama yaptık.

İdlib'de 33 askerimiz şehit edildi, şehit edenler belli. Koşa koşa Putin'e gittiler, Putin kronometre koyarak Erdoğan'ın kaç dakika kapıda beklettiğini televizyondan izletti. Erdoğan, Putin'in kapısında dakikalarca bekledi. Erdoğan'ı kapıda bekletmesi, onurumu zedeliyor. Ama onun onurunu zedelemedi. O yüzden diyorum ki: Erdoğan, bir güvenlik sorunu hale gelmiştir. Egemen güçlere karşı Türkiye'nin çıkarlarını savunacak noktada değildir.

'Amerika'yla, Rusya'yla, Mısır'la kavga edelim' demiyorum. Ama herkesle elbette ki ilişkilerimiz olacak ama bu kendi ülkemizin üzerine egemen gölgesi düşmeden olmalı."

Bahçeli'nin s400 çıkışı

"Aktive edemezler. Bahçeli'ye de görev düşüyor. Süre versin. 6 ay içinde aktive etmezlerse hükümetten desteğimi çekeceğim. Yiğit adamsa bunu yapsın. Neden yapmıyor? Türkiye'nin temel konusu bu.

128 milyar dolar bizde değil. 600 milletvekili de bilmiyor. Milletvekillerinin araştırması lazım ama araştırmıyorlar. Çünkü Saray'dan talimat geldi. Beni üzen Bahçeli'nin de buna evet demiş olması"