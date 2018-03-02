Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok (1)
Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu ile ilgili olarak, "Kahraman ordumuza güveniyoruz
02 Mart 2018 14:18
Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu ile ilgili olarak, \"Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok\" dedi.
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