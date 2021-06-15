CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Türkiye'nin Afganistan'daki varlığına dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kâbil’de Mehmetçik Taliban ile baş başa bırakılmamalı" dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Türkiye’nin dış politikasının masaya yatırıldığı toplantıda, Ünal Çeviköz’ün “NATO zirvesi” ve “Afganistan’daki Kâbil Havalimanı’na Türk askerinin gönderilmek istenmesi” ana başlıklarını içeren bir sunum yaptığı öğrenildi.

"Amerika’nın çekildiği yerde biz Amerika’nın jandarmalığını yapmamalıyız"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kâbil’de Mehmetçik Taliban ile baş başa bırakılmamalı. Taliban, ‘NATO ülkelerini istemiyoruz’ diye rest çekmiş durumda. Amerika’nın çekildiği yerde biz Amerika’nın jandarmalığını yapmamalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’ın o sözlerine: Sen çekil, biz üzerimize düşeni yaparız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Aç dolananları siz de doyuruverin” sözlerini de gündeme getiren Kılıçdaroğlu’nun, “Sen çekil, biz üzerimize düşeni yaparız. Kaldı ki yapıyoruz, sen engelliyorsun. Yerel yönetimlerde aşevi, Halk Ekmek açıyoruz, engelliyorsun; yardımları engelliyorsun” ifadelerini kullandığı öğrenildi.