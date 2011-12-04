-Kılıçdaroğlu İzmir'de miting düzenledi İZMİR (A.A) - 04.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İzmir, özgürlüğe karşı çıkanlara, adalete karşı çıkanlara, cumhuriyete karşı çıkanlara elbette mezar olacaktır'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, partisince İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen ''Cumhuriyet, Demokrasi ve Özgürlük'' mitinginde yaptığı konuşmada, özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti İzmir'den haykırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yargının siyasi otoritenin emrine girdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bugün karabasan gibi çöken bir iktidar var. Özgürlüklerimizi elimizden alan iktidar var. Telefonlarımızı dinleyen iktidar var. Yargının siyasi otoritenin emrine girdiği bir iktidar var. Onun için İzmir'den demokrasi, özgürlük, adalet, cumhuriyet diyoruz'' diye konuştu. İzmir'in ilklerin şehri olduğunu, düşmanın denize bu kentten döküldüğünü, ilk uluslararası fuarın, ilk milli bankanın, ilk tiyatro topluluğunun İzmir'de kurulduğunu, ilk kurşunun burada atıldığını, bunun için İzmir'in demokrasi, cumhuriyet kenti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, İzmir'in Türkiye'nin çağdaşlığa, uygarlığa açılan kapısı olduğunu kaydetti. İzmir'in yiğit, onurlu bir kent olduğunu, kimsenin önünde diz çökmediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ama birileri yurt dışına gidip egemen güçlerin önünde 'Bunu kullanın bunda iş var, bu sizin önünüzde diz çökmeye hazırdır' dedikleri zaman ilk itiraz eden yine biz olduk. Biz hiç kimsenin birilerinin önünde diz çökmesini istemeyiz, onurlu bir ulusuz, onurlu ulusun yiğit çocuklarıyız. O nedenle 'Beni deliğe süpürmeyin, daha benden çok yararlanacaksınız' diyenlere boyun eğmeyeceğiz, onların baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Nereden nasıl gelirlerse gelsinler direneceğiz'' diye konuştu. AK Parti'nin ''İzmir ile ne alıp veremeyeceğini bilemediğini'' kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Seçimler yapılmış. Mesele bitmiş, yöneticiler gelmiş. Yine varsa bir şey seçime gidilecek zaten ama onların İzmir'le özel bir hesapları var. İzmir onların planlarını bozuyor. İzmir onların hayallerini bozuyor. İzmir onların hayallerini bozduğu gibi dengelerini, balanslarını da bozuyor. O nedenle İzmir'e özel bir kinleri var onların. Siz düşünebiliyor musunuz, bir ülkenin başbakanı İzmir için ne söyledi, kulaklarınızla duydunuz, 'gavur İzmir' diyor. Bir ülkenin başbakanı hem 'gavur İzmir' diyecek hem İzmir'e gelecek 'bana oy verin' diyecek, sende yüz yok mu? Sandılar ki bu bir dil sürçmesidir, bu bir dil sürçmesi değil bu bilinçaltındaki bir düşüncenin açığa çıkmasıdır, İzmir'e nasıl baktığını göstermesidir. İzmir bunun altında kalacak mı, İzmirli buna yanıtını verecek mi? Sizden isteğim, İzmirlilerden isteğim, size 'gavur' diyene hesap soracak mısınız? Siz hesap sorun arkanızda biz olacağız, Cumhuriyet Halk Partisi olacak.''