-KILIÇDAROĞLU: ''İZMİR YÖNETİMİNİ MYK BELİRLEYECEK'' İZMİR (A.A) - 10.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in bazı ilçelerini kapsayan programı için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda kalabalık bir partili grubu tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, İzmir il yönetimi ile ilgili kararın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından verileceğini söyledi. Ankara'dan İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları da yer aldı. Bir gazetecinin istifa eden CHP İzmir il yönetimi yerine gelecek yönetimin belirlenmesi konusunda bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine, Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ''İzmir il örgütümüz istifa etti. Bunun gereğini, partimizin yetkili organları yani MYK yapacaktır. Önümüzdeki süreç içinde atamalar yapılacak. CHP iktidar koşusunu, bıraktığı yerden devam edecektir. Biz, geçmişte hizmet veren arkadaşlar, bundan sonra da hizmet verecek arkadaşlara şükran borçluyuz. Görevlendirmelerle ilgili herhangi bir belirleme yok. O konudaki yetki, partimizin Merkez Yönetim Kuruluna ait.'' Kılıçdaroğlu, İzmir'e ilk ziyaretinin ise 9 Eylül 2010'da gerçekleşeceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan araç, önünün partililer tarafından kesilmesi nedeniyle uzun süre havaalanından çıkamadı.