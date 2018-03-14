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Kılıçdaroğlu: İttifak olabilir, kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim

"Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim"

14 Mart 2018 10:45

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerini yazdı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun "seçimden çekilme ya da boykot yok" dediğini belirtirken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaka da yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim. Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz nasıl kazanabiliriz onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız.”

“Hedefimiz bundan sonra 2019 seçimidir. Olası erken seçimdir."

Selvi ittifaka yönelik olarak köşesinde şu ifadeleri kullandı:


"CHP, ittifak yasasına karşı çıktı ama bir yandan da tüzüğünde ittifaka ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Kılıçdaroğlu bu durumu, 'İttifak yasasının tüzükteki izdüşümü olarak yapılan düzenlemeler' olarak tanımladı. Asıl önemli olan Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de ittifaka açık olduklarını ifade etmesiydi."

 

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