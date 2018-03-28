Kılıçdaroğlu: İttifak görüşmeleri yapıyoruz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak görüşmeleri yaptığını aktardı. Ayrıntı vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu, ittifak görüşmelerinin yerel seçim için yapılmadığını bildirdi.

Selvi'nin "Kılıçdaroğlu açıkladı, ‘İttifak görüşmeleri yapıyoruz’" başlığıyla (28 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir grup gazeteci Türkiye-AB zirvesinden, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına kadar ufuk turu yaptık.

Görüşmeden tam ayrılırken, Kılıçdaroğlu ittifaklar konusunda öyle bir şey söyledi ki kafam karıştı. Kılıçdaroğlu, ”İttifaklar konusunda görüşmeler yapılıyor” dedi. Peki, hangi parti ya da partilerle görüşülüyor, görüşmeleri kim yürütüyor, bir ilerleme sağlandı mı? CHP lideri ser verdi sır vermedi, “O konuda fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Doğru da olmaz bu aşamada. Tabii görüşmeler yapılıyor”dedi. Zaten merakımı kamçılayan da Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu oldu. Kılıçdaroğlu bu denli gizli tuttuğuna göre, ittifak çalışmaları ciddi tutuluyor demektir. İttifak çalışmalarını izleyeceğim ve bir bilgiye ulaşırsam paylaşacağım.

CHP ittifak görüşmeleri yaparken bir yandan da ittifak yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, ”Esas yönünden şu anda hukukçular çalışıyorlar” dedi. Bu çalışma tamamlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi’ne gidilecek. Peki, ittifakla ilgili düzenlemenin iptali istenecek mi? Kılıçdaroğlu, ”Yo hayır. İttifaka karşı değiliz. İttifak olabilir. Siyasi partiler bir araya gelip ittifak yapabilirler” karşılığını verdi. CHP’nin tüzüğünde ittifaklara imkân veren düzenlemeyi ise,”Tüzük değişikliğini yasanın gereği olarak yaptık. Bu seçimde olmaz da başka seçimde olur” diye açıkladı. Anayasa Mahkemesi’ne neyi götürecekler? İşte CHP Liderinin yanıtı: ”Temsilde adalet sorunu var orada. Aslında askerlerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırmalıyız. Niye kulağı tersten gösteriyoruz ki? Askerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırırsınız mesele bitmiş olur. Ondan sonra ittifakı da getirirsiniz. İsteyen ittifak yaparak, isteyen bağımsız olarak girer seçime. Bana sorarsanız yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı da parlamentoya gelmeli.”