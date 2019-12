Kılıçdaroğlu: İttifak arayışı içerisinde değiliz

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi ‘sol blok’ çağrısıyla yapılan güçbirliği arayışlarına kapalı olduklarını, CHP’nin söylemini toplumun kılcal damarlarına kadar ulaştıracaklarını söyledi.



Dün TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ndeki gazilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘sol blok’ çağrısı ve diğer konulara ilişkin sorularını şöyle yanıtladı:





Halkın kılcal damarına gireceğiz



CHP olarak bizim görüşümüz belli; tek başına iktidar olmak istiyoruz. Herhangi bir ittifak arayışımız da yok, bir çağrımız da yok. Siyasi partiler böyle çağrılar yapabilirler, bunlara saygı göstereceğiz. Ama bizim düşüncemiz, CHP’nin tek başına iktidar olması için halkla kucaklaşmak, söylemlerimizin toplumun kılcal damarlarına ulaşmasını sağlamaktır, amacımız bu.





Diyarbakır’da siteme hazırım



Ben (cumartesi) Şanlıurfa’ya gidiyorum, uçak önce Diyarbakır’a indiği için önce Diyarbakır’a uğrayacağım. Arkadaşlar onlar başka bir ülkenin insanı mı, gideceğiz, bayramlaşacağız. Belki bana sitem edecekler, belki bana kızacaklar, belki bana ‘Hoşgeldiniz’ diyecekler. Belki bana birileri çay ısmarlayacak, çaylarını içeceğiz, dinleyeceğiz. Sayın Başbakan demiyor muydu ‘Sivas’ın ötesine geçemiyorsunuz’ diye. Eğer birileri Sivas’ın ötesine geçemiyorsa önce bunu Sayın Başbakan’ın kendisine sormak lazım. Onların yönetme gücü var, şikayet etmeye hakları yok. Türkiye’nin her kesim toprağına siyasetçilerin gitmesi, seçmen kitlesiyle kucaklaşması lazım. Bizim yaptığımız da bu.





Çizgimiz Kuvayı Milliye’den geliyor



(Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarını ziyaret çizgi değişikliği mi?) Bizim çizgimiz bellidir, Kuvayı Milliye’den geliyoruz. Ulusal bağımsızlık savaşını veren kadroların kurduğu bir partiyiz. Biz sanata ve sanatçıya her zaman saygı duymuşuzdur. Onların görüşlerini benimsemeyebiliriz, katılmayabiliriz, ama onlar bizim kültürümüzün, ülkemizin bir parçası. Nazım Hikmet yıllar yılı vatan haini ilan edildi, Türkiye’ye cenazesi bile getirilemedi, mezarına korkarak, kaçak olarak gidilirdi. Ama şimdi en sağcısından en solcusuna kadar gidip mezarını ziyaret ediyorlar. Gidenlerin hepsi Nazım Hikmet’in görüşünü benimsiyor mu, hayır. Her ülke ‘Benim daha fazla sanatçım olsun’ diye çaba harcar. Biz ‘Acaba sanatçıları nasıl yok ederiz’ diye bir düşünce içine girersek bu doğru değil.





Seçimlerde türbanı malzeme yapacak



(Devlet Bahçeli’nin ‘Türbanı hemen çözelim’ çağrısı) Sayın Başbakan’a defalarca çağrı yapıldı ama bu konuları gündemine pek almak istemiyor. O gündeme seçim sırasında öyle anlaşılıyor ki alacak, seçimlerde malzeme olarak kullanacak.





AKP'li Özdalga yanıtı



Kişilik sorunu olanlara benim yanıt vermem doğru olmaz.





Gazilerle bayramlaştı



CHP Genel Başkanı ve ana muha-lefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım merkezini ziyaret ederek, gazilerle bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, şehitlerle gazilerin bağımsızlığın, özgürlüğün en fedakâr örnekleri ve onur kaynağı olduğunu belirtti. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu gazilerin sorunlarını da dinledi. Kılıçdaroğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri rehabilitasyon ve bakım merkezindeki ziyaretine; gazilerle bayramlaşma ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Oğuz Oyan ile Genel Sekreter Süheyl Batum da katıldı.