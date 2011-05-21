-KILIÇDAROĞLU: İTİRAFLAR BAŞLADI ÇORUM (A.A) - 21.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın itiraflar dönemine başladığını iddia ederek, "Ne dedim? Ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini çözdüm, itiraflar dönemine başladı o artık. İtiraf ettireceğim, bütün hatalarını itiraf ettireceğim onun" dedi. Kılıçdaroğlu, Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, Çorumspor forması giyerek çıktı. Meydandaki bir pankarta atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, Başbakan'a televizyon ekranında buluşma çağrısını yineledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ne diyeyim ben size adam korkuyor, çıkmıyor karşıma. Efendim neymiş, beyefendi ustaymış ben çırakmışım. Daha iyi ya. Usta her zaman çırağı yener değil mi? Usta çünkü ama korkuyor gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü gelse kim usta kim çırak ben ona göstereceğim. Zaten ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini çözdüm, artık itiraflara başladı. Birinci itirafı şuydu: Biz aile sigortasını getirdiğimiz zaman, devletin resmi rakamına göre 12 milyon 715 bin yoksul vardı. Çıktı dedi ki 'siz 12 milyon 715 bin yoksul diyorsunuz, asıl yoksul bundan fazladır, sizin bilginiz yok.' Bilmiyor ki Kemal kardeşiniz hesap uzmanı. 12 milyon 715 bin üzerinden değil, 15 milyon 600 bin üzerinden hesabını yaptık, gelse anlatacağım" diye konuştu. Başbakan'ın, bazı bakanlarını yolsuzluk yaptığı için milletvekili listesine koymadığı itirafında da bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Başbakan kendi kabinesinde, bakanlarının yolsuzluk yaptığını itiraf etti. Kim itiraf ettirdi, Kemal kardeşiniz itiraf ettirdi. Şimdi söyledim o bakanlara, sizde zerre kadar onur varsa çıkar dersiniz ki 'Bir dakika Sayın Başbakan, sen nasıl benim yolsuzluk yaptığımı söylersin, benim çoluk çocuğum var, benim geçmişim var, beni nasıl böyle suçlarsın' demesi lazım. Dediler mi? Şimdi onu diyemiyorlar gelip bana yalvarıyorlar. Kemal Bey ne olur bizim dürüst olduğumuzu söyleyin. Allah Allah... Bir başka itirafı daha. Demişti ki Hz. Ömer'in adaletinden bahsetmişti, 'O adaletiyle bütün dünyaya nam salmıştır...' Bunu söyleyen Başbakan. Üzerine, ben çıkıp şunu söyledim, 'Arkadaş Hz. Ömer'in adaletinden bahsediyorsan başımın üstüne eyvallah ama sana bir sorum var. Sen kızının düğün davetiyesini devletin uçağı ile götürüp bir başka ülkenin kralına verdin mi vermedin mi?' Bana ağıza alınmayacak küfürler etti. Bende kin yok, Yunus sevgisi var bizde, kin yok bizim kitabımızda, kimseye kin gütmeyiz biz ama diyorum ya Allah büyüktür, hikmetinden sual olunmaz. Kalktı televizyonlarda dedi ki 'Ürdün Kralı'na gittim, devletin uçağı ile gittim. Başbakanlık'ın uçağı ile gittim, yanımda eşim ve kızım da vardı, düğün davetiyesini elden verdim' dedi. Ne diyelim çok şükür itiraf etti. Ne dedim, ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini çözdüm, itiraflar dönemine başladı o artık. İtiraf ettireceğim, bütün hatalarını itiraf ettireceğim onun." -"SİYASETİN GÜLEN YÜZÜ OLACAĞIM"- Herkesin huzur içinde, özgürlük içinde yaşamasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Kaç yıldır devam eden bir çatışma var. Tek nedeni var, siyaset kurumu görevini yapmadı ama benim sözüm var. Bedeli ne olursa olsun ben bu ülkeye barışı ve huzuru getireceğim. Bu ülkede herkes birbirini sevecek, birbiri ile kucaklaşacak. 7 göbeğimizle uğraştılar; anamızla, babamızla uğraştılar, soyumuzla sopumuzla uğraştılar. Ben Allah'ın kuluyum, ne istiyorsunuz benden? Hırsızlık yapmadım, yolsuzluk yapmadım, yandaş kayırmadım, tek derdim vatandaşa hizmet etmek benim. Ne istiyorsunuz benden? Ülkemi seviyorum, ayrılığı gayrılığı sevmiyorum. Niye birbirimizle kavga ediyoruz, işte siyasetin kirli yüzü bu. Ben siyasetin gülen yüzü, temiz yüzü olacağım. Size güven vermeye çalışacağım, sizin için çalışacağım, sizin için mücadele edeceğim" diye konuştu. Miting sonrası helikopterle Sinop'a hareket eden Kılıçdaroğlu, ilköğretime giden bir çocukla kısa süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, çocuktan özellikle matematik dersinde başarılı olmasını istedi.